Dev çukur göreni dehşete düşürdü... Bir anda ortaya çıktı, kimse yanına yaklaşamadı!

Meksika'nın Puebla eyaletinin Santa Maria Zacatepec bölgesinde bir tarlada geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan alışılmadık doğa olayı bölge sakinlerine adeta dehşeti yaşattı.

91 metre genişliğinde ve neredeyse 20 metre derinliğindeki dev çukur cumartesi günü bir anda ortaya çıktı ve o günden beri genişlemeye ve büyümeye devam ediyor.

Olay anının kameraya yansıyan görüntülerinde yerden büyük toprak parçalarının büyük bir çatırtıyla parçalandığı ve duruma şahit olan görgü tanıklarının çığlıklar atarak koşuşmaya başladığı görülüyor.

Olay yeri yakınındaki evler ikinci bir emre kadar boşaltılırken yetkililer vatandaşlara bölgeden uzak durmaları talimatını veriyor. Bölgede yaşayan Magdalena Sánchez adındaki bir kadın yerel basına yaptığı açıklamada olayı 'gök gürültüsünebenzer çok yüksek bir ses duyduk ve adeta yerde bir yarık açıldı.' sözleriyle anlatıyor. Sánchez, o anda yaşadıklarını 'Çok büyük bir paniğe kapıldım ve kaçtım' diyerek tarif ediyor.

Ortaya çıkan dev obruğun yakınındaki evleri de yutmaya başlaması ihtimali bölgede yaşayanların korku içinde beklemeye başlamasına neden oldu.

Meksikalı yetkililere göre obruğun oluşma nedeni bir jeolojik fay kırılması olabilir. Zira bölgede Altayac fayı bulunuyor ve toprak oldukça 'sulu ve gevşek'. Ancak bölgede yaşayan çevreciler obruğun 'akifer'lerin fazla kullanımı yüzünden meydana geldiğini iddia ediyor.

Akiferler ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler, yer altı sularını tutması ve çekilebilmesi için kullanılırken üzerlerindeki toprak tabakasını fazlaca yumuşatarak çökmesine neden olabiliyor. Bölge sakinlerinin bazılarına göre ise olayın gerçekleştiği alanda geçmişte bir göl bulunuyordu.

Obruk her gün onlarca metre büyümeye devam ederken etrafındaki yerleşim alanlarını yutmasından korkuluyor.

Obruğa sadece birkaç metre uzakta yaşayan Sanchez ailesi cumartesi gecesi yıldırım düşmesi gibi bir ses duyarak yerlerinden fırladıklarını ve evlerinin yanında yerde açılan dev çukuru görünce şoke olduklarını aktarıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken yetkililer toprağın analizinin bitmesinin ve obruğun oluşma nedeninin belli olmasının bir aydan uzun sürebileceğini belirtiyor.

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