Dev çukur arabaları yuttu

Park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı.