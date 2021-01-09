MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDev çukur arabaları yuttu
GeriDünya Dev çukur arabaları yuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dev çukur arabaları yuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev çukur arabaları yuttu
Abone Olgoogle-news

İtalya´nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi’nin otoparkında dün sabah büyük bir patlamayla birlikte çökme meydana geldi.

Park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle