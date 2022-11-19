Dev arı sürüsü saldırıya geçti! İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...

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Uruguay'ın Melo kenti akılalmaz bir olaya sahne oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler çok kısa sürede viral oldu ve yerel basında da dış basında da kendine geniş yer buldu.

Olay ülkenin Brezilya sınırına yaklaşık 35 km uzaklıkta olan ve 50 bin nüfusuyla Uruguay'ın en kalabalık dokuzuncu şehri olan Melo'nun merkezinde meydana geldi.

ARABALARINI SOKAK ORTASINDA BIRAKIP KAÇIŞTILAR

Dev bir arı sürüsü kentin en işlek caddelerinden birinde saldırıya geçti, ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar araçlarının camlarından içeri giren arıları görünce dehşete kapılarak otomobillerini sokak ortasında bırakıp kaçışmaya başladı.



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Vatandaşların acil durum için yardım istemesi ile bölgeye uzamanlar gönderildi.

Koruyucu kıyafetleri içinde bölgeye gelen yetkililer caddenin giriş çıkışlarını kapatarak olaya müdahale etti.

Ekiplerin bir çeşit zehirli gazla müdahale ettiği operasyon bir saatten uzun sürdü.



Bugün yerel basında yer alan bilgilere göre olayda 8'i çocuk 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Çocuklarından ikisinin durumunun ciddi olması nedeni ile geceyi hastanede geçirdikleri bildirildi.



SEBEBİ KORNA SESİ Mİ?

Yine yerel basında yer alan haberlerde, arıların saldırısının sebebinin bir evde izinsiz olarak tutulan iki büyük kovan olduğu öne sürüldü.

Arıların neden saldırıya geçtiği henüz belli olmadı ancak uzmanlar, arıların korna sesi gibi seslerle strese girmiş olabileceklerini söyledi.



arı saldırısında yaralanan vatandaşlardan birisi, "Bir arı sürüsü birden bire belirip arabamın camından içeri girdi. İnsanların hepsi büyük bir çaresizlik içindeydi. Herkes arabalarından çıkıp koşmaya başladı. Oğlum deli gibi koştu ama yine de arılar onu 15 kez soktu." ifadelerini kullandı.



Olaya tanık olan yerel bir gazeteci Silvia Techera ise her yerde koşuşan insanlar gördüğünü ve siren sesleri duyduğunu belirterek, "Arabalar, motosikletler sokağın ortasına bırakılmıştı. Esnaf kapılarını kapatmıştı .Arılar saldırmaya başlayınca bir yere sığındım ve bu sayede kurtuldum" dedi.