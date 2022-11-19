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Dev arı sürüsü saldırıya geçti! İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...

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#Uruguay#Arı#Arı Saldırısı
Dev arı sürüsü saldırıya geçti İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 10:42

Uruguay'ın Melo kentinin en işlek caddelerinden birinde saldırıya geçen dev arı sürüsü insanlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar arıları görünce korku içinde arabalarını bırakıp kaçışmaya başlarken, 40 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Arıların saldırıya geçme sebebi henüz bilinmiyor ancak uzmanların bu konuda dikkat çeken bir teorisi var...

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Uruguay'ın Melo kenti akılalmaz bir olaya sahne oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler çok kısa sürede viral oldu ve yerel basında da dış basında da kendine geniş yer buldu.

Olay ülkenin Brezilya sınırına yaklaşık 35 km uzaklıkta olan ve 50 bin nüfusuyla Uruguay'ın en kalabalık dokuzuncu şehri olan Melo'nun merkezinde meydana geldi.

ARABALARINI SOKAK ORTASINDA BIRAKIP KAÇIŞTILAR

Dev bir arı sürüsü kentin en işlek caddelerinden birinde saldırıya geçti, ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar araçlarının camlarından içeri giren arıları görünce dehşete kapılarak otomobillerini sokak ortasında bırakıp kaçışmaya başladı.

Dev arı sürüsü saldırıya geçti İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...

KORUYUCU KIYAFETLER İLE MÜDAHALE ETTİLER

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Vatandaşların acil durum için yardım istemesi ile bölgeye uzamanlar gönderildi.

Koruyucu kıyafetleri içinde bölgeye gelen yetkililer caddenin giriş çıkışlarını kapatarak olaya müdahale etti.

Ekiplerin bir çeşit zehirli gazla müdahale ettiği operasyon bir saatten uzun sürdü.

Dev arı sürüsü saldırıya geçti İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...

8'İ ÇOCUK 40 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bugün yerel basında yer alan bilgilere göre olayda 8'i çocuk 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Çocuklarından ikisinin durumunun ciddi olması nedeni ile geceyi hastanede geçirdikleri bildirildi.

SEBEBİ KORNA SESİ Mİ?

Yine yerel basında yer alan haberlerde, arıların saldırısının sebebinin bir evde izinsiz olarak tutulan iki büyük kovan olduğu öne sürüldü.

Arıların neden saldırıya geçtiği henüz belli olmadı ancak uzmanlar, arıların korna sesi gibi seslerle strese girmiş olabileceklerini söyledi.

Dev arı sürüsü saldırıya geçti İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...

"OĞLUM DELİ GİBİ KOŞTU AMA ARILAR ONU 15 KEZ SOKTU"

arı saldırısında yaralanan vatandaşlardan birisi, "Bir arı sürüsü birden bire belirip arabamın camından içeri girdi. İnsanların hepsi büyük bir çaresizlik içindeydi. Herkes arabalarından çıkıp koşmaya başladı. Oğlum deli gibi koştu ama yine de arılar onu 15 kez soktu." ifadelerini kullandı.

Dev arı sürüsü saldırıya geçti İnsanlar araçlarını yolda bırakıp kaçıştılar...

Olaya tanık olan yerel bir gazeteci Silvia Techera ise her yerde koşuşan insanlar gördüğünü ve siren sesleri duyduğunu belirterek, "Arabalar, motosikletler sokağın ortasına bırakılmıştı. Esnaf kapılarını kapatmıştı .Arılar saldırmaya başlayınca bir yere sığındım ve bu sayede kurtuldum" dedi.

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#Uruguay#Arı#Arı Saldırısı

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