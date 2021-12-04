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Dev anlaşma: Fransa, BAE’ye 80 savaş uçağı satacak

#Fransa#BAE#Savaş Uçağı
Dev anlaşma: Fransa, BAE’ye 80 savaş uçağı satacak

İmzalanan tarihi savunma anlaşması ile Fransa, BAE’ye yaklaşık 17 milyar Euro değerinde 80 Rafale jeti ve 12 Caracal tipi helikopter satacak.

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FRANSA, 13 yıl süren müzakereler sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) tarihi nitelikli bir savaş uçağı satış anlaşması imzaladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Katar ve Suudi Arabistan’ı da kapsayan bölge turunun bir ayağı olan bu ülkeye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaya göre BAE, 80 adet Rafale savaş uçağı alacak. Macron ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın katıldığı bir törenle imzalanan anlaşma aynı zamanda bu savaş uçağı için şu ana kadar imzalanmış en büyük uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

Dev anlaşma: Fransa, BAE’ye 80 savaş uçağı satacak

17 MİLYAR EURO

12 adet H225 Caracal model helikopteri de kapsayan anlaşmanın tutarı ise yaklaşık 17 milyar Euro (263.5 milyar TL) düzeyinde. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, BAE topraklarında bulunan üç askeri üssün yanı sıra bu anlaşmanın yapılması karşılıklı güvenin ifadesi ve stratejik ortaklığın önemli bir sonucu olarak nitelendirildi. Fransa ile BAE arasında imzalanan anlaşmayla Rafale’in uluslararası müşterileri altıya yükselmiş oldu. Fransa daha önce de Mısır (54), Katar (36), Hindistan (36), Yunanistan (12) ve Hırvatistan’a (12) bu uçaklardan satmıştı. Bu listeye yakın bir tarihte Endonezya ve Finlandiya’nın da katılma ihtimali var. BAE’nin Fransız sanayisine 2011-2020 arasında verdiği siparişler 4.7 milyar Euro tutarındaydı. BAE tarafından alınan yeni uçaklar, bu ülkenin 1998’de aldığı 60 adet Mirage 2000-9 model uçağın yerine geçecek. Uçakların 2027’den itibaren teslim edilmesi bekleniyor. Teslimat 2031’de tamamlanacak.

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#Fransa#BAE#Savaş Uçağı

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