Destekçileri rahatsız mı: Harris, Trump’ı zora soktu

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New York Times gazetesinin iddiasına göre Trump’ın etrafındaki insanlar, eski başkanın Harris ile olan yeni yarışı yüzünden yönünü kaybetmiş, kafası karışmış ve onunla nasıl başa çıkacağını bilemeyen bir aday olarak görüntü verdiğini düşünmeye başladı. Trump’ın 2 Ağustos’ta en büyük bağışçılarından bir kısmının da bulunduğu özel bir etkinlikte, kampanya süreciyle ilgili sorulara verdiği yanıtlarla destekçilerinin bazılarını endişelendirdiği belirtildi.

Kendisine yönelik suikast girişiminin ardından arkasında rüzgâr almış gibi görünen Trump’ın, Biden’ın yerini Harris’in almasıyla birlikte yeni bir kampanya stratejisi belirlemekte zorlandığı kaydedildi. NYT’nin haberinde Trump’ın, ileri yaşı nedeniyle Amerikan kamuoyunda sıklıkla adaylığı tartışılan 81 yaşındaki Biden’a karşı rahat bir kampanya süreci yürüttüğü ancak seçim sürecine coşkulu bir giriş yapan Harris’e karşı etkili bir söylem geliştiremediği yorumlarına yer verildi. Haberde, Harris’in anketlerde geriden gelerek Trump’tan daha iyi sonuçlar almaya başlamasına da bu bağlamda dikkat çekildi. Son anketler salıncak eyalet olarak nitelendirilen Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya’da Harris’in Trump’tan 4 puan önde olduğunu gösteriyordu.