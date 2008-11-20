Derin uzay iletişim ağı denendi

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Uluslararası Uzay İstasyonu UUİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), internet örnek alınarak Google ile birlikte geliştirilen derin uzay iletişim ağını başarıyla denediğini açıkladı.



GEZEGENLER ARASI İNTERNET AĞI İÇİN İLK ADIM

NASA'nın proje sorumlusu Adrian Hooke, yaptığı açıklamada, bunun uzayda tamamen yeni bir iletişim sisteminin, gezegenler arası internet ağının oluşturulmasına yönelik ilk adım olduğunu belirterek, sistemin başarıyla denenmesinden büyük sevinç duyduklarını kaydetti.



32.4 MİLYON KİLOMETRE MESAFEDE İLETİŞİM İMKANI

İnternet devi Google'ın Başkan Yardımcısı Vince Cerf ile işbirliği yapılarak geliştirilen sistemde, mühendisler, 32,4 milyon km ötedeki bir NASA uzay aracıyla 10 kadar görüntünün alışverişi için Disruption-Tolerant Networking (DTN) adı verilen bir yazılım kullandı.

Uzaydaki derin iletişim sırasında meydana gelebilecek kesinti, gecikme ve bozulmaları destekleme özelliğine sahip DTN sisteminin internet sisteminden (IP protokolü) farklı olduğunun altını çizen NASA, yazılımın hazırlanmasına Cerf'in katkıda bulunduğuna ve daimi bir bağlantı ilkesi temelinde oluşturulmadığına işaret etti.



AY'A YAPILACAK KARMAŞIK AY SEYAHATLERİNE HAZIRLIK



Mars'tan gönderilen verinin Dünya'ya ışık hızıyla iletilmesi sırasında 3,5 dakika ile 20 dakika arasında bir gecikme olabiliyor. Bu sistemle gecikmeler önlenebilecek.

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NASA'ya göre, "gezegenler arası internet" birkaç uzay aracıyla birlikte yapılacak karmaşık uzay seyahatleri ile Ay'daki astronotlar için zayıf iletişim sorununu halletmek için de kullanılabilecek.

DTN yazılımını, yaza Uluslararası Uzay İstasyonunun (UUİ) cihazlarına da yüklenecek.