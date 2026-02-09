Der Spiegel yazdı... ‘Örgü meselesi sahte propaganda’

Haberin Devamı

Mohannad Alkhalil Alnajjar ve Christoph Reuter imzalı “Sahte bir örgü nasıl dünyayı değiştirir” başlıklı haberde, SDG’nin destekçilerini örgü propagandası ile harekete geçirmek için sosyal medyayı kullandığı savunuldu.

ÖRGÜ SOKAKTA BULUNMUŞ

Haberde örgünün, Türkiye sınırına yakın Tel Abyad’da bir sokakta bulunduğu kaydediliyor. Biri, örgüyü alarak Muhammed Ahmed adlı vatandaşın lokantasına götürüyor. Birkaç kişi, kendi aralarında şakalaşarak örgünün bir SDG militanına ait olup olmadığını konuşuyor. Daha sonra restorana gelen Rami el-Deheş siparişini beklerken örgü ile video çekiyor. Yerel bir yardım kuruluşunun yöneticisi Halil el-Hammadi de Speigel’e,“Altı yıldır burada Kürt kadın militan yok” derken, söz konusu örgünün düğünlerde ya da peruklarda kullanılan sentetik bir parça olduğunun değerlendirildiği aktarılıyor.