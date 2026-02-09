×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Der Spiegel yazdı... ‘Örgü meselesi sahte propaganda’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:00

Alman Der Spiegel dergisi, Suriye ordusuna bağlı güçler tarafından esir alındığı öne sürülen bir Kürt kadın militanın saç örgülerinin kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.

Mohannad Alkhalil Alnajjar ve Christoph Reuter imzalı “Sahte bir örgü nasıl dünyayı değiştirir” başlıklı haberde, SDG’nin destekçilerini örgü propagandası ile harekete geçirmek için sosyal medyayı kullandığı savunuldu.

ÖRGÜ SOKAKTA BULUNMUŞ

Haberde örgünün, Türkiye sınırına yakın Tel Abyad’da bir sokakta bulunduğu kaydediliyor. Biri, örgüyü alarak Muhammed Ahmed adlı vatandaşın lokantasına götürüyor. Birkaç kişi, kendi aralarında şakalaşarak örgünün bir SDG militanına ait olup olmadığını konuşuyor. Daha sonra restorana gelen Rami el-Deheş siparişini beklerken örgü ile video çekiyor. Yerel bir yardım kuruluşunun yöneticisi Halil el-Hammadi de Speigel’e,“Altı yıldır burada Kürt kadın militan yok” derken, söz konusu örgünün düğünlerde ya da peruklarda kullanılan sentetik bir parça olduğunun değerlendirildiği aktarılıyor.

