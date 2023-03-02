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Depremzedeye hızlı vize lafta kaldı

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#Depremzede#Hızlı Vize#Suriye
Depremzedeye hızlı vize lafta kaldı
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Türkiye’deki depremler sonrasında Almanya’nın ülkede yaşayan Türkiye ve Suriye kökenlilerin akrabalarını hızlı bir şekilde yanlarına alabilmesi için öngörülen vize kolaylığı sözde kaldı.

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Almanya’nın ülkede yaşayan Türkiye ve Suriye kökenlilerin deprem bölgelerindeki birinci ve ikinci dereceden akrabalarını hızlı ve kolay vize yoluyla Almanya’ya getirebilmeleri yönünde verdiği söz fos çıktı.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Depremin üzerinden üç haftadan fazla zaman geçtiği halde şimdiye kadar Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinin Türkiye’de 538 Türk ve Suriye vatandaşına vize verdiği açıklanırken, bunlardan kaçının Almanya’ya geldiğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki akşam deprem bölgelerindeki akrabalarını getirmek isteyenleri bilgilendirmek için Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) ile Berlin Eyalet Göç Dairesi ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.

SÜREÇ HIZLI DEĞİL

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katıldığı etkinlikte Berlin Eyalet Göç Direktörü Engelhard Mazanke, detaylı açıklamalarda bulunurken, adı ‘hızlı ve kolay vize’ olsa da vize verilmesinin hiç de öyle kolay olmadığını ima etti. Mazanke, genelde oturum izinlerini uzattırmak için başvuranlara ancak 5-6 ay sonra randevu verildiği halde, Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerindeki akrabalarını Berlin’e getirmek isteyenlere daha kısa bir süre içinde randevu verdiklerini söyledi.

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GELİR ŞARTI ARANIYOR

Hızlı vize yöntemiyle Berlin’de oturma hakkı bulunanların yanı sıra öğrencilerin ve kalifiye eleman sözleşmesiyle gelenlerin de Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerinden birinci ve ikinci dereceden akrabalarını getirebilecekleri belirtildi. Ancak Alman vatandaşlığı olanlardan gelir belgesi istenmezken, diğerlerinin verecekleri taahhütname için gelir ve birikimlerini kanıtlamaları gerektiğinin de altını çizdi. (Ahmet KÜLAHÇI/BERLİN)

GELİRE GÖRE VİZE VERİLECEK

- Almanya’nın daveti yapacak kişinin gelir seviyesine göre vize vereceği de ortaya çıktı.

Örneğin 1169 Euro net geliri olan bir kişi reşit olmayan bir akrabasını getirebilirken, aylık geliri 1835 Euro olanlar iki yetişkin ve bir reşit olmayan akrabasını getirebilecek.

- Aynı zamanda gelecek akrabaların Sağlık Sigortaları için 30 bin Euro’ya kadar garanti verilmesi de koşullar arasında. Berlin’deki etkinliğe katılan Türkiye kökenli STK temsilcileri ise depremzedelerin vizesiz gelmesine izin verilmesini istedi.

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#Depremzede#Hızlı Vize#Suriye

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