Depremden sonra Türkiye'ye yardıma koşmuştu... Kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli, Nablus'taki saldırıda hayatını kaybetti

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Uzman ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamana karşı bir yarış vermişti.

Türkiye'ye yardıma gelen ülkeler arasında Filistin de yer almıştı.

deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Sameh Aqtash, Nablus'taki saldırılarda hayatını kaybetti.

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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Sameh Aqtash'ın Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, dün Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırmış, ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda 100'den fazla Filistinli yaralanmıştı.