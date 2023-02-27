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Depremden sonra Türkiye'ye yardıma koşmuştu... Kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli, Nablus'taki saldırıda hayatını kaybetti

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#Filisitin#Deprem#Dünya
Depremden sonra Türkiyeye yardıma koşmuştu... Kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli, Nablustaki saldırıda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 11:35

Türkiye'deki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan 37 yaşındaki Filistinli Sameh Aqtash İsrailli yerleşimcilerin Nablus'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Uzman ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamana karşı bir yarış vermişti.

Depremden sonra Türkiyeye yardıma koşmuştu... Kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli, Nablustaki saldırıda hayatını kaybetti

Türkiye'ye yardıma gelen ülkeler arasında Filistin de yer almıştı.

deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Sameh Aqtash, Nablus'taki saldırılarda hayatını kaybetti.

Depremden sonra Türkiyeye yardıma koşmuştu... Kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli, Nablustaki saldırıda hayatını kaybetti

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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Sameh Aqtash'ın Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, dün Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırmış, ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda 100'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
daha fazla video içinİsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi
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#Filisitin#Deprem#Dünya

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