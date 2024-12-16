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Depremde hasar almıştı: 6 katlı bina çöktü

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#İran#Deprem#Bina
Depremde hasar almıştı: 6 katlı bina çöktü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:35

İran'ın Huzisyan eyaletindeki 6 katlı bina yerle bir oldu. Binanın, 10 gün önce bölgede meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar aldığı belirtildi.

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İran’ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 6 katlı bir bina çöktü.

Apartmanda yaşayanların sarsıntılar nedeniyle yıkılmasından kısa bir süre önce binayı hızla tahliye ettiği belirtildi.

Ahvaz Belediyesi Acil Durumlar Kurumu Başkanı Kuruş Sebz Ali, olayda can kaybı yaşanmadığını ve binanın zamanında boşaltıldığını açıkladı.

Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki diğer binaların da tahliye edildiğini belirten Ali, “Enkaz kaldırma çalışmalarına en erken 48 saat sonra başlayabiliriz. Başka bir çökme ihtimaline karşı ekipleri bekletiyoruz” dedi.

Huzistan eyaleti Kızılay Bölge Müdürü Vahid Şabani ise çöken binanın 10 gün önce bölgede meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar aldığını ve riskli yapı kategorisinde yer aldığını belirtti.

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#İran#Deprem#Bina

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