Deprem yaratacak röportaj öncesi 'Meghan'ın küpeleri' krizi

Meghan Fiji'de pazar ziyaretinde

KÜPE OLAYI NE ZAMAN YAŞANDI?

Prens Harry ve Meghan, Mayıs 2018'de evlendikten sonra, Kraliyet ailesindeki yeni evli çiftler için adet olduğu üzere bir İngiliz Uluslar Topluluğu Ülkeleri turuna çıktı. 16 günlük tur kapsamında Avustralya, Yeni Zelanda, Tonga gibi birçok ülkeyi ziyaret etti. Meghan o dönemde çiftin oğlu Archie’ye hamileydi. Çiftin ziyaretlerinin her aşaması dünya basınında haber olurken Meghan’ın gardırobu da en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı. Tartışmaya yol açan küpeleri de bu tur esnasında Fiji'de onurlarına verilen akşam yemeğinde taktı. Yemekte giydiği mavi uzun elbise ve küpeler büyük ses getirdi.

KÜPELER NEREDEN GELDİ?

Küpeler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Meghan'a verilmiş bir düğün hediyesiydi. Ancak Fiji’deki medyanın küpelerin kaynağı ile ilgili sorularına "ödünç" yanıtı verildi ve daha fazla açıklama yapılmaktan kaçınıldı. O dönemde herkes küpelerin Kraliçe Elizabeth’e ait olduğunu düşündü, çok sayıda medya kuruluşunda bu yönde haberler çıktı.

Örneğin Daily Mail Kraliyet muhabiri Emily Andrews, 23 Ekim tarihli tweet'inde, "Meghan'ın küpelerinin esrarı... KS (Kensington Sarayı) sadece 'ödünç' olduklarını söylüyor ama kimden olduğunu açıklamıyorlar. Büyük ihtimalle Kraliçe'den. Daha önce mücevheratın ondan ve Charles'dan geldiklerini memnuniyetle söylemiş olduklarını düşünürsek çok sinir bozucu" yorumunu yaptı. Court Jeweler blog’u ise küpelerin Charles’in eşi Cornwall Düşesi Camilla’ya ait olabileceği iddiasını ortaya attı.

The mystery of Meghan’s earrings... all KP will say is that they’re “borrowed”. From whom, they will not say. Most likely the Queen. Quite frustrating when earlier in the day they’re happy to say jewellery that has been given both by her & Prince Charles... pic.twitter.com/oom7cPu0qT — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) October 23, 2018

ZAMANLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Fiji’de yenen yemeğin tarihi 23 Ekim 2018, yani Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda katledildiği 2 Ekim 2018 tarihinden sadece 3 hafta sonra. Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili haberler 7 Ekim'den itibaren Türk ve dünya basınında dikkati çekmeye başladı. Suudi Arabistan, 20 Ekim 2018 tarihinde Kaşıkçı'nın ölümünde bazı Suudi yetkililerin payı olduğunu kabul eden bir açıklama yaptı.

Aynı tarihlerde İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili tepkiler gelmeye başladı. Dönemin Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fiji yemeğinden bir gün önce Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Suudi mevkidaşının Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiğine dair sözlerini aktardı ve dönemin Uluslararası Ticaret Müsteşarı olan Liam Fox'un Riyad'a yapacağı bir ziyareti de iptal ettiğini açıkladı.

Meghan'ın avukatları ise Düşes’in, Prens bin Selman'ın Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı olduğuna dair spekülasyonlar hakkında yemeğin yendiği tarihte bilgi sahibi olmadığını söyledi.

MEGHAN PRENS BİN SELMAN’I TANIYOR MU?

People dergisine göre, kısaca MBS olarak da anılan Prens bin Selman, Mart 2018'de Londra'ya 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. O dönemde Prens, Batılı siyasetçiler ve yorumcular tarafından Suudi Arabistan’ı değiştirebilecek ilerici bir lider olarak görülüyordu. Ziyaret esnasında Kraliçe Elizabeth'le öğle yemeği yiyen Prens, küpeleri de bir düğün hediyesi olarak takdim etti. Protokol gereği bu tür düğün hediyeleri Kraliyet’in malı olarak kabul ediliyor ve öyle kalıyor.

19 Mayıs'ta gerçekleşen düğünün ardından haziran ayında küpeler daha birçok hediyeyle birlikte Sussex çiftinin o zamanki konutu olan Kensington Sarayı'na gönderildi. Harry ve Meghan küpelerin varlığından ilk kez o zaman haberdar oldu. Meghan'ın hayatı boyunca Prens Selman'la tanışmış olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

MEGHAN KÜPELERİN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYOR MUYDU?

Sun’a göre Meghan küpelerin Prens bin Selman’dan geldiğini biliyor ancak Prens’in Kaşıkçı cinayetiyle bağını bilmiyordu.

Times’a göre, Londra'daki Kraliyet personeli, Düşes'in küpelerini medyada yayınlanan fotoğraflarda fark ederek Kensington Sarayı'ndaki görevlileri uyardı. Ama görevliler "tepkilerinin ne olacağından korktukları için" durumu seyahat esnasında Harry ve Meghan çiftine iletmedi.

Telegraph ise Meghan'ın tüm uyarılara karşın küpeleri takmakta ısrar ettiğini öne sürdü. Gazeteye konuşan Saray'dan bir kaynak çalışanların Düşes'i küpeleri takmaması konusunda uyardığını belirterek, "Kraliyet Hanesi personeli üyeleri, bazen şahısları seçenekleri konusunda bilgilendirirler. Ama söz konusu kişilerin bu tavsiyeleri uygulayıp uygulamaması bambaşka bir konudur" dedi.

Öte yandan Düşes'e yakın kaynaklardan biri de Meghan'ın personelinin, küpelerin Güney Afrika turu için seçilen kıyafetler ve aksesuarlar arasında yer aldığını bildiğini söyledi. Meghan'ın küpelerin nereden geldiğini bildiği, hatta bu nedenle küpelerin ödünç olduğu söylenerek kamuoyunun yanıltıldığı da iddialar arasında.

HARRY DURUMDAN HABERDAR MIYDI?

Bir ay sonra 14 Kasım'da Meghan, küpeleri bu kez Galler Prensi Charles'ın 70'inci yaş günü nedeniyle Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlikte taktı. Bu noktada bir danışman konuyu Harry'e açmak zorunda kaldı. Harry'nin küpelerle ilgili endişeleri öğrendiğinde "şoke olduğu" da habere konuşan kaynakların aktardığı bir diğer detay oldu.

Çiftin avukatları Harry'nin küpelerin kaynağıyla ilgili sorgulandığı iddialarını da reddederek, küpelerin nereden geldiğinin net bir biçimde bilindiğini söyledi.

HARRY VE MEGHAN ŞİMDİ NE DİYOR?

Harry ve Meghan İngiliz gazetelerine avukatları ve sözcüleri yoluyla açıklama yaptı. Meghan ve Harry'nin Times’a konuşan sözcüsü de çiftin avukatlarının çoktan gazeteye yazılı bir bildirim yaptığını ve küpelerle ilgili iddiaların "düzmece suçlamalar" olduğunu söyledi. Avukatlar Meghan'ın küpelerin ödünç olduğunu söyleyerek insanları yanılttığı iddiasına da karşı çıktı.

KÜPE KRİZİ NEDEN ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI?

Çünkü bu hafta sonu Amerikan CMS kanalında Meghan ve Harry’nin Oprah Winfrey’e verdiği ve Kraliyet ailesi hakkında ağır suçlamalarda bulunduğu röportaj yayınlanacak. Öte yandan ABD istihbarat kurumlarının Kaşıkçı suikastında Prens Selman’ın ve Suudi Arabistanlı yetkililerin rolünü ayrıntılı bir biçimde anlattığı rapor geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaşıldı. Küpe haberinin ilk olarak Meghan'ın Saray çalışanlarına zorbalık ettiği haberinin de yer aldığı Times gazetesinde yayınlanması da önemli bir detay.