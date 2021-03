Deprem yaratacak röportaj öncesi 'Meghan'ın küpeleri' krizi

KÜPE OLAYI NE ZAMAN YAŞANDI?

Prens Harry ve Meghan, Mayıs 2018'de evlendikten sonra, Kraliyet ailesindeki yeni evli çiftler için adet olduğu üzere bir İngiliz Uluslar Topluluğu Ülkeleri turuna çıktı. 16 günlük tur kapsamında Avustralya, Yeni Zelanda, Tonga gibi birçok ülkeyi ziyaret etti. Meghan o dönemde çiftin oğlu Archie’ye hamileydi. Çiftin ziyaretlerinin her aşaması dünya basınında haber olurken Meghan’ın gardırobu da en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı. Tartışmaya yol açan küpeleri de bu tur esnasında Fiji'de onurlarına verilen akşam yemeğinde taktı. Yemekte giydiği mavi uzun elbise ve küpeler büyük ses getirdi.

KÜPELER NEREDEN GELDİ?

Küpeler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Meghan'a verilmiş bir düğün hediyesiydi. Ancak Fiji’deki medyanın küpelerin kaynağı ile ilgili sorularına "ödünç" yanıtı verildi ve daha fazla açıklama yapılmaktan kaçınıldı. O dönemde herkes küpelerin Kraliçe Elizabeth’e ait olduğunu düşündü, çok sayıda medya kuruluşunda bu yönde haberler çıktı.

Örneğin Daily Mail Kraliyet muhabiri Emily Andrews, 23 Ekim tarihli tweet'inde, "Meghan'ın küpelerinin esrarı... KS (Kensington Sarayı) sadece 'ödünç' olduklarını söylüyor ama kimden olduğunu açıklamıyorlar. Büyük ihtimalle Kraliçe'den. Daha önce mücevheratın ondan ve Charles'dan geldiklerini memnuniyetle söylemiş olduklarını düşünürsek çok sinir bozucu" yorumunu yaptı. Court Jeweler blog’u ise küpelerin Charles’in eşi Cornwall Düşesi Camilla’ya ait olabileceği iddiasını ortaya attı.

The mystery of Meghan’s earrings... all KP will say is that they’re “borrowed”. From whom, they will not say. Most likely the Queen. Quite frustrating when earlier in the day they’re happy to say jewellery that has been given both by her & Prince Charles... pic.twitter.com/oom7cPu0qT