Deprem Suriye'yi de vurdu... Oscar ödüllü yönetmen acı haberi duyurdu: 13 akrabamı kaybettim!

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu.

Ölü sayısının 5 bine yaklaştığı ülkede de arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.

Ekipler son bir umut için zamana karşı yarışırken Oscar ödüllü kısa film "Beyaz Miğferler" ve Oscar adayı "Halep'teki Son İnsanlar" belgeselinin görüntü yönetmeni Fadi Al-Halabi acı haberi Facebook hesabından duyurdu.

Ailesinin fotoğraflarını paylaşan Fadi Al-Halabi mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Ailem Gitti. Ey Tanrım, ailem öldü, desteğim ve gücüm öldü.'

Öte yandan Suriye devlet medyası, Şam’ın muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki depremzedelere uluslararası yardım gönderilmesine izin verdiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'yi de etkileyen depremlerde yardımların iletilmesi için hâlihazırda açık olan tek kapı olan Cilvegözü Sınır Kapısı'na ek olarak iki kapının daha açılması için çalıştıklarını söylemişti.

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'Cilvegözü sınır kapısı açık' diyen Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'İki kapının da açılması için çalışıyoruz. Bu siyasi değil insani bir konu. Gelen yardımların Suriye'ye ulaşması adına gerekli desteği de veriyoruz.'