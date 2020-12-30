Deprem bu kez Hırvatistan’ı vurdu! 7 ölü 26 yaralı
Hırvatistan’ın orta kesiminde yer alan 25 bin nüfuslu Petrinja şehrinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medya, kentte çok sayıda binanın yıkıldığını, enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı. Aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Hükümetten yapılan açıklamada, ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja’ya yönlendirildiği belirtilirken, başkent Zagreb’de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.
Deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya’da da hissedildi. Petrinja’da önceki gün 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bu arada, sarsıntının merkez üssüne 100 km uzaklıktaki Slovenya’nın tek nükleer santralının önlem amaçlı kapatıldığı belirtildi.
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