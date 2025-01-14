Denktaş törenle anıldı... Tatar: Rahat uyu KKTC’yi yaşatacağız

Haberin Devamı

Her fırsatta Denktaş’ın talebesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, mezarı başında yaptığı konuşmada, “İki devlet ve egemenliğimizi bize vasiyet bıraktı, yerine getiriyoruz. Denktaş, Türk askerini Kıbrıs’a getiren lider olarak anılmak isterdi” dedi. 13 Şubat 2012’de 88 yaşında hayatını kaybeden Rauf Denktaş için ilk tören başkent Lefkoşa’daki anıtmezarında yapıldı. Denktaş ailesi, sivil ve askeri erkan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı törende Denktaş’ın hayatını anlatan konuşmalar yapıldı.

“DENKTAŞ’IN ÖĞRENCİSİYİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıtmezara çelenk bıraktıktan sonra anı defterine, “Bıraktığınız yoldan gidiyoruz. Sizin bir öğrencinizim, sizden çok şeyler öğrendim. Sizin ilkelerinizi savunuyorum ve savunmaya devam edeceğim. Sizin gibi ben de inanıyorum ki Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyada var olabilmesi için mutlaka kendi devletine ve egemenliğine sahip çıkması gerekmektedir. Rahat uyuyun, bıraktığınız mirasa canla başla sahip çıkıyoruz” diye yazdı.

Haberin Devamı

Tatar, konuşmasında ise, Denktaş isminin uluslararası arenada Kıbrıs Türkü ile özdeşleştiğini vurguladı, “Şu anda yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset, Rauf Raif Denktaş’ın bizlere bıraktığı bir vasiyettir, onun mirasıdır. Onun bıraktığı vasiyeti uluslararası camia ile her gün paylaşıyoruz. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bu iki devletli çözüm temelinde olabilir ve ancak bu zeminde Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını emin ellerde ileriye taşıyabilir. KKTC’yi yaşatacağız” dedi. Denktaş’ın anıt mezarındaki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ayrı tören yapıldı.