Denizin ortasında kaçmanın imkânsız olduğu hapishane Alcatraz’ı yeniden açacak

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı. “Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz” diyen Trump, Federal Cezaevleri Bürosu’na, Alcatraz’ın onarılıp genişletilerek, “en azılı suçlular” için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini duyurdu.

GANGSTERLER YATTI

Dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesi, San Francisco şehrinin en önemli simgelerinden Alcatraz Adası’nda bulunuyor. Başlangıçta bir deniz savunma kalesi olan Alcatraz, 20’nci yüzyılın başlarında askeri bir hapishane olarak yeniden inşa edildi. Adalet Bakanlığı 1930’larda burayı devraldı ve mahkûmları kabul etmeye başladı. Alcatraz hapishanesinin en ünlü mahkûmları arasında Al Capone, Mickey Cohen ve George “Machine Gun” Kelly gibi azılı gansgterler bulunuyordu. Hapishane 1963’te işletme maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle kapatıldı ve ada halka açık turistik alan haline getirildi.

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FİLMLERE KONU OLDU

DÜNYANIN en iyi korunan hapishanelerinden biri olan Alcatraz, pek çok filme de konu oldu. Burt Lancaster’ın başrolünü oynadığı, 1962 yapımı ‘Alcatraz Kuşçusu’ (Birdman of Alcatraz), hücresine giren yaralı bir kuşu tedavi eden bir mahkûmun hikâyesini anlatır. Alcatraz, 1979’da ünlü aktör Clint Eastwood’un başrolünde olduğu, 1962’de hapishaneden kaçmayı başaran bir mahkûmu anlatan ‘Alcatraz’dan Kaçış’ (Escape from Alcatraz) filmiyle daha da ünlendi. Sean Connery ile Nicolas Cage’in başrol oynadığı 1996 yapımı ‘The Rock’ da dahil olmak üzere çok sayıda filmi çekildi.

FİLMLERE DE EK VERGİ GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergisi uygulamarıyla başlattığı ticaret savaşını bir adım öteye taşıyarak Hollywood’a da el attı. Trump, Hollywood’un ABD’li film yapımcıları ve stüdyolarının yurtdışında çalışma eğilimi nedeniyle “yıkıma uğradığını” iddia ederek ülke dışında yapılan tüm filmlere yeni gümrük vergileri getirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Diğer ülkelerin film yapımcılarını Amerika dışına çıkarmak için “her türlü teşviki” verdiğini söyleyen Trump, durumu bir “ulusal güvenlik tehdidi” olarak değerlendirdi. Trump, yurtdışında üretilmiş filmler için yüzde 100 gümrük vergisi oranı açıkladı.

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