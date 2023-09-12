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Denize itilen yolcu öldü, Yunan bakan istifa etmek zorunda kaldı

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#Feribot#Yolcu#Yunanistan
Denize itilen yolcu öldü, Yunan bakan istifa etmek zorunda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

Geçen hafta Pire’den Girit adasına giden Blue Horizon feribotunda bir yolcu ile iki gemici arasında tartışma çıktı. Gemicilerin itmesi sonucu denize düşen Andonis Karyotis adlı yolcu öldü. Olay sonrasında gemi mürettebatını savunması tepkilere neden olan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varviçyotis istifa etti.

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Gemi kaptanı bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Liman müdürlüğünün devreye girmesiyle feribot 1 saat sonra geri döndü, üç mürettebat gözaltına alındı. Başta Pire ve Girit olmak üzere ülkede protestolar düzenlendi. Denizcilik Bakanı Miltiadis Varviçyotis’in olaydan sonra katıldığı bir televizyon programında “Onlar da ekmek parası için uğraşıyorlar. Şimdi ‘Cinayet suçlamasıyla yargılanacaklar’” diyerek gemi mürettebatını savunması, tepkileri arttırdı. Daha sonra özür dilese de Varviçyotis, istifa etmek zorunda kaldı. Bu arada gözaltı sayısı 4’e çıktı.

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#Feribot#Yolcu#Yunanistan

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