Denizde yaşam mücadelesi: 5 kişi kurtartıldı 5 kişi kayıp

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Güney Kore’nin Jeju Adası açıklarında seyreden Jaeseongho adlı bir balıkçı teknesinin henüz kesin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğu bildirildi.

Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden edinilen bilgilere göre, 1’i Endonezyalı ve 3’ü Vietnamlı olmak üzere 10 mürettebatı taşıyan 32 tonluk tekne, saat 19.56’da acil durum sinyali göndererek yardım istedi.

Gelişme üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kaptan ve 4 yabancı mürettebat sağ olarak kurtarılırken, diğer 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.