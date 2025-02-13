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Denizde yaşam mücadelesi: 5 kişi kurtartıldı 5 kişi kayıp

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#Güney Kore#Jeju Adası#Balıkçı Teknesi
Denizde yaşam mücadelesi: 5 kişi kurtartıldı 5 kişi kayıp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 09:12

Güney Kore’nin Jeju Adası açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknedeki 10 mürettebatın 5’i kurtarılırken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Güney Kore’nin Jeju Adası açıklarında seyreden Jaeseongho adlı bir balıkçı teknesinin henüz kesin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğu bildirildi.

Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden edinilen bilgilere göre, 1’i Endonezyalı ve 3’ü Vietnamlı olmak üzere 10 mürettebatı taşıyan 32 tonluk tekne, saat 19.56’da acil durum sinyali göndererek yardım istedi.

Gelişme üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kaptan ve 4 yabancı mürettebat sağ olarak kurtarılırken, diğer 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

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#Güney Kore#Jeju Adası#Balıkçı Teknesi

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