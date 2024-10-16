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Denizde mucize kurtuluş

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#RUSYA#Kayıp Balıkçılar#Mikhail Pichugin
Denizde mucize kurtuluş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

Rusya’da yaklaşık 2 ay önce denizde kaybolan balıkçı sağ bulundu. Talihsiz adam denizde sürüklendiği 67 günde 50 kilo verdi.

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RUSYA’da 9 Ağustos’ta balıkçı Mikhail Pichugin, kardeşi Sergei ve 15 yaşındaki yeğeni Ilya ile beraber, Habarovsk bölgesinden yelken açtı. Bir süre sonra balıkçı teknesiyle iletişim kesildi. Haber alınamayan tekne için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı ancak çabalar sonuç vermedi. Kaybolan teknede 67 gün boyunca sağ kalmayı başaran 46 yaşındaki Pichugin, pazartesi günü geç saatlerde Okhotsk Denizi’nde, Kamçatka yarımadasının kıyılarından yaklaşık 23 kilometre açıkta sürüklenirken balıkçılar tarafından bulundu.

Denizde mucize kurtuluş

50 KİLO KAYBETTİ

Doğu Asya’nın en soğuk denizi olarak kabul edilen Okhotsk’ta, teknede kardeşi ve yeğeninin cesetleriyle sürüklenen Pichugin’in yaklaşık 50 kilo kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Rus medyasına konuşan eşi, Pichugin’in yola çıktığında yaklaşık 110 kilo olduğu ve bu sayede hayatta kalmış olabileceğini söyledi. Teknede Pichugin, kardeşi ve yeğeninin yaklaşık iki hafta tüketebileceği kadar yiyecek bulunduğu da belirtildi.

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Denizde mucize kurtuluş

 

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#RUSYA#Kayıp Balıkçılar#Mikhail Pichugin

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