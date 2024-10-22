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Denizde korkunç ölüm: Göğsüne kılıç balığı saplandı

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#Endonezya#Sörfçü#Kılıç Balığı
Denizde korkunç ölüm: Göğsüne kılıç balığı saplandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 13:02

Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yapan Giulia Manfrini, göğsüne kılıç balığı saplanması nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya sörfçüye, tüm müdahalelerin yapıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

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İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıç balığı, göğsüne saplandı.

Yerel medya yer alan haberde, Manfri'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Mentawai Adaları Afet Yönetim Ajansı başkanı Lahmudin Siregar, kılıç balığının "beklenmedik bir şekilde Manfrini'ye doğru atladığını ve göğsünü deldiğini" söyledi.

Hem sörf eğitmeni hem de sörf seyahat acentesi AWAVE'nin kurucusu olan Manfri hakkında sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı.

AWAVE'den yapılan açıklamada, “Giulia Endonezya'da sörf yaparken garip bir kaza geçirdi. Maalesef doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. İnanıyoruz ki sevdiği her şeyi yaparken, sevdiği yerde öldü" denildi.

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#Endonezya#Sörfçü#Kılıç Balığı

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