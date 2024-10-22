Denizde korkunç ölüm: Göğsüne kılıç balığı saplandı

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İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıç balığı, göğsüne saplandı.

Yerel medya yer alan haberde, Manfri'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Mentawai Adaları Afet Yönetim Ajansı başkanı Lahmudin Siregar, kılıç balığının "beklenmedik bir şekilde Manfrini'ye doğru atladığını ve göğsünü deldiğini" söyledi.

Hem sörf eğitmeni hem de sörf seyahat acentesi AWAVE'nin kurucusu olan Manfri hakkında sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı.

AWAVE'den yapılan açıklamada, “Giulia Endonezya'da sörf yaparken garip bir kaza geçirdi. Maalesef doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. İnanıyoruz ki sevdiği her şeyi yaparken, sevdiği yerde öldü" denildi.