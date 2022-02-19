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Denizde can pazarı! 26’sı Türk 291 kişi alevlerin ortasında kaldı

#Gemi#Yangın#Yunanistan
Denizde can pazarı 26’sı Türk 291 kişi alevlerin ortasında kaldı

Yunanistan’dan İtalya’ya doğru yola çıkan ‘Euroferry Olympia’ isimli RoRo gemisinde önceki gece yangın çıktı. 26’sı Türk, 240 yolcu ve 51 mürettebatın bulunduğu gemide can pazarı yaşandı. Türk yolculardan Fahri Özgen, “Gemi 4 saat boyunca yandı, denize atlayarak kurtulduk” dedi.

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İtalyan Grimaldi şirketine ait ‘Euroferry Olympia’ isimli Ro-Ro gemisi, perşembe gecesi 240 yolcu ve 51 mürettebatla Yunanistan’ın İgoumenitsa Limanı’ndan İtalya’nın Brindisi Limanı’na doğru yola çıktı. İyonya Denizi’ne ulaşan feribotta saat 03.00 sıralarında elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Gemi personeli yangına ilk müdahaleyi yapıp acil durum çağrısında bulundu. Gemideki alevler büyüyünce yolcular arasında büyük panik yaşandı ve feribotun kaptanı, saat 04.30’da geminin boşaltılmasını emretti. Yolcular cankurtaran filikalarına bindirilerek, alevlerin sardığı feribottan uzaklaştırıldı. Bölgeye ilk ulaşan yakınlardaki diğer gemiler oldu. Yanan gemiye yardım için iki Yunan römorkörünün yanı sıra İtalyan polisine ait bir bot, iki balıkçı gemisi ve dört devriye botu ile 3 helikopter gönderildi.

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Denizde can pazarı 26’sı Türk 291 kişi alevlerin ortasında kaldı

GEMİDE 26 TÜRK YOLCU VARDI

İlk belirlemelere göre, 280 yolcu ve mürettebat gemiden kurtarıldı. Gemide 24’ü TIR şoförü 26 Türk vatandaşının da seyahat ettiği, Türk vatandaşlarından 25’inin kurtarılarak Korfu Adası’na getirildiği belirtildi. Bir Türk TIR şoförü ise dün akşam saatlerinde Yunan arama kurtarma personeli ve askeri helikopter tarafından gemiden tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları Yunan sahil güvenlik tekneleri, fırkateyni ve askeri helikopterler ile dün ile gece geç saatlere kadar sürdürüldü. Ancak 11 kayıp yolcu bulunamadı. Bölgede seyreden Türk bandıralı Syrena gemisi de gerektiğinde kurtarma çalışmalarına katılmak için hazır bekledi.

Denizde can pazarı 26’sı Türk 291 kişi alevlerin ortasında kaldı

SUYA ATLAYIP KURTULDUK

Gemideki yolculardan Fahri Özgen yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Şu an Korfu Adası’ndayız. Mülteci kampı gibi bir yerde tutuluyoruz. Arkadaşım Mehmet Hakan Kanbazoğlu şu an hastanede. Nefes darlığı var. Bir cihaz yardımı ile nefes alıyor. Gemi tahliye edilirken, yanımıza o cihazı da alamadık.

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ÜST ÜSTE FİLİKAYA BİNDİK

70 kişilik filikaya 140 kişi bindirdiler. İnsanlar üst üste filikalara bindiler. Bu esnada yaralanan, ezilen, yananlar oldu. Benim de sağ kolumda ezilme oldu. Görevliye gösterdim “Kolunu salla geçer” dedi. Herhangi bir müdahalede bulunmadı. Yangın nasıl başladı bilmiyorum. Geminin altından başladı, güverteye kadar çıktı. Güverteye çıkınca korkudan denize atlayanlar bile oldu. Sabah 03.00 sıralarında başladı. 08.00 sularında kurtarıldık. 4-5 saattir burada Korfu Adası’nda kapalı bir yerde tutuluyoruz. Yemek yok, su yok, tuvalet yok.”

Denizde can pazarı 26’sı Türk 291 kişi alevlerin ortasında kaldı

PASAPORTUM BİLE YANDI

Kurtarılan yolculardan Türk TIR şoförü Hayrullah Çetin ise “Gemiye en son ben bindim. Bir süre sonra ‘gemiyi boşaltın’ diye anons geldi. Toplanma noktasına gittik. Filikalara bindirilerek Korfu Limanı’na getirildik. Evraklarım ve pasaportum yandı” diye konuştu. 

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#Gemi#Yangın#Yunanistan

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