Denizaltı faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi... Yürek burkan son görüntüleri yayınlandı!

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 53 kişilik mürettebatının yaşamını yitirdiği denizaltının enkazı bulundu. Yetkililer, kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Channel News Asia'daki habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono yaptığı basın toplantısında KRI Nanggala-402 adlı denizaltıya ait olduğu sanılan enkazın Bali Adası açıklarında tespit edildiğini bildirdi.

Margono batan denizaltının üç parçaya ayrıldığını belirtti.

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti. Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti. ENDONEZYA ORDUSU SON GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan KRI Nanggala-402 denizaltısında hayatını kaybeden askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntülerini yayınladı. Endonezya ordusu tarafından yayınlanan videoda denizaltındaki mürettebatın son görüntüleri yer alıyor.

Denizaltında bulunan personel başlarına gelecek korkunç olaydan birkaç hafta önce çekilen videoda gitar çalarak bir yandan "Sampai Jumpa" adlı bir şarkıyı söylüyorlar. Şarkının adının 'Elveda' anlamına gelmesi ve şarkı söylerken neşeli hallerinin kameraya yansıması izleyen herkesi duygulandırdı. Yayınlanan video sosyal medya kullanıcıları tarafından duygusal mesajlar eşliğinde paylaşıldı. HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Endonezya’da 21 Nisan’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun 24 Nisan'da tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıklamıştı.

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