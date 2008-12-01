Deniz seviyesi bugün 1.60 metre yükseldi

Haberin Devamı

Ada kenti sular bastı

İtalya'nın ada şehri Venedik'te "aqua alta" (suların yükselmesi) alarmı verildi. Venedikli yetkililerin AFP muhabirine verdiği bilgiye göre, deniz gün içinde son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak normalden 1,60 metre yükseldi.



Öğleye doğru meydan ve sokaklar sular altında kaldı

Öğle yaklaşırken özellikle şehirdeki turistik San Marco Meydanı ve sokakların çoğunun sular altında kaldığı ve tarihi semtte ulaşımın adamakıllı zorlaştığı görüldü.

Su seviyesi yükselmeye devam edecek

Öğleden sonra su seviyesindeki artış tahmin edildiği gibi 1,60 metreyi buldu.

Venedik'te 1986 yılında deniz 1,58 metre yükselmişti. 1979'daki yükseliş ise 1,66 metre olmuştu.

Meşhur İtalyan kenti, en berbat "aqua alta"sıyla 1966 yılında karşılaşmış; o sene sular 194 santim yükselerek her yeri istila etmişti.