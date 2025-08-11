×
HABERLER

Deniz sefası felaketle sonuçlandı: Mayın patlayınca 3 kişi öldü

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 16:29

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'da 3 kişi, denizde mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Karadeniz'deki uyarıları dikkate almayan 3 Ukrayna'lı, yasak bölgelerde yüzdükleri sırada denizdeki mayınların tetiklenerek patlaması sonucu öldü.

Odesa Valisi Oleh Kiper, Karolino-Bugaz'da 1 erkeğin, Zatoka'da 1 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'da birçok plaj güvenli olmayan bölge ilan edildiğini hatırlatan Kiper, hayatını kaybeden 3 kişinin de halka kapalı sularda yüzerken mayınları tetiklediğini söyledi.

Kiper, bölgede güvenliği resmi olarak teyit dilmiş 32 adet plaj olduğunu belirtti ve "Bir kez daha tanık olduk ki güvenli olmayan bölgelerde bulunmak ölümcül olabiliyor. Lütfen resmi olarak belirtilen yerleri tercih edin" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayan polis, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini ve ziyaretçilere “güvenlik önlemlerini ihmal etmemeleri” konusunda uyarıda bulundu.

Savaştan önce, Ukrayna’da önemli tatil merkezleri arasında yer alan birçok plaj 2022’de başlayan savaş sonrası kapatıldı.

Ukranya, denizden gelebilecek olası Rus saldırılarını engellemek amacıyla kendi mayınlarını döşemişti.

