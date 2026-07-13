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Deniz dibinde altın buldular

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Japonya#Deniz
Deniz dibinde altın buldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

Japonlar, deniz tabanında şimdiye kadar dünyada tespit edilen en yüksek altın yoğunluğuna sahip hidrotermal alanı keşfetti. Ancak keşif, ekonomik fırsat kadar çevre tartışmasını da beraberinde getirdi.

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Japonya’da, başkent Tokyo’nun 350 kilometre güneyindeki deniz tabanında volkanik kraterinde çalışan araştırmacılar, ‘siyah baca’ olarak bilinen hidrotermal bacalar ile maden bakımından zengin oluşumların büyük miktarda altın ürettiğini belirledi. Biliminsanları, altının yalnızca gözle görülebilen tanecikler halinde değil, kayaçların içine hapsolmuş ‘görünmez altın’ şeklinde de bulunduğunu tespit etti. Araştırmaya göre bölgedeki altın yoğunluğu bugüne kadar dünyada ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

MİNERALİN İÇİNDE GİZLİ

Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden araştırmacılar, 2015’te Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen Higashi-Aogashima hidrotermal sahasından alınan kaya örneklerini özel kütle spektrometresiyle inceledi. Analizler, altının ‘aptal altını’ olarak bilinen pirit mineralinin içinde nanoparçacıklar ve tek tek atomlar halinde saklandığını ortaya koydu. Bölgenin hem yüksek altın içeriği hem de diğer deniz altı sahalarına göre daha sığ olması, gelecekte ticari madencilik için cazip görülüyor.

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ÇEVRECİLER ENDİŞELİ

Keşif çevrecileri endişelendiriyor. Biliminsanları, aktif hidrotermal bacaların yengeçlerden mercanlara kadar çok sayıda canlıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak bu alanların korunması çağrısı yapıyor.

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#Altın#Japonya#Deniz

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