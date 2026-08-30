Dengeleri değiştiren isim: ABD'nin görünmeyen gücü! Gizli toplantıda hangi görevi üstlendi?

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in eşi Jennifer Hegseth, son dönemde yalnızca bir bakan eşi olarak değil, Pentagon’un karar alma ve iletişim süreçlerinin içinde yer alan etkili bir isim olarak öne çıkmaya başladı. Eşinin televizyon programlarına hazırlanmasından personel görüşmelerine, basın stratejisinden Savunma Bakanlığı’nın tanıtım videolarına kadar birçok alanda aktif rol üstleniyor.
Bu tablo, Jennifer Hegseth’i Washington’daki klasik ‘bakan eşi’ rolünün oldukça ötesine taşıyor. Özellikle gizli bilgilerin ele alındığı toplantılara katıldığı iddiaları ciddi tartışmalara neden oluyor. Üstelik Pentagon’daki etkisiyle ilgili ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil. Hegseth’in eşinin yanında neden bu kadar sık yer aldığı, hangi kritik toplantılara dahil olduğu ve Pentagon’da gerçekten ne kadar söz sahibi olduğu soruları, Washington’da giderek daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.
Hikâyenin perde arkasında ise kamuoyuna yansıyan görüntülerden çok daha fazlası var...
Fotoğraflar: AP
YENİ BİR DÖNEM
Jennifer Hegseth’in kamuoyundaki görünürlüğü son aylarda belirgin biçimde arttı. Mayıs ayında Singapur’da bulunan USS Boxer gemisinin güvertesinde, ABD askerleri ve eşi Pete Hegseth ile birlikte egzersiz yaptı. Kamuflaj şortu ve üzerinde ‘This Is War’ yani ‘Bu Savaş’ yazılı bir tişört giyen Hegseth, askerlerle aynı fiziksel aktivitelere katıldı.
Haziran ayında ise Normandiya Çıkarması’nın anma töreninde eşine ve ailelerine eşlik etti. Çiftin yedi çocuğundan altısı da törende hazır bulundu. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan, sinematik müzik kullanılan tanıtım videosunda Pete ve Jennifer Hegseth’in Omaha Plajı’nda kol kola yürüdüğü görüldü.
Ancak Hegseth’in rolü yalnızca törenlerde ve askerî etkinliklerde görünmekle sınırlı değil. Bu ay Başkan Donald Trump tarafından, asker aileleriyle ilgili bir birimin başkanlığına getirildi. Jennifer Hegseth, başkanın arkasında durduğu sırada yaptığı konuşmada bunun kendileri açısından önemli bir gün olduğunu söyledi ve Trump’a teşekkür etti.
EŞİNDEN ÖNCE TELEVİZYON YAPIMCISIYDI
Jennifer Hegseth’in Pete Hegseth üzerindeki etkisinin temelinde, ikilinin geçmişteki profesyonel ilişkisi bulunuyor. 49 yaşındaki Jennifer Hegseth, gazetecilik eğitimi aldı. Maryland’deki Towson Üniversitesi’nde okuduktan sonra 2001 yılında New York’taki WPIX televizyonunda yapımcı olarak çalışmaya başladı.
2006 yılında Fox News’in önemli sabah programlarından ‘Fox & Friends’e geçti. Burada uzun süre çalıştı ve yönetici yapımcı seviyesine yükseldi. Eski çalışma arkadaşları onu yetenekli, çalışkan, zeki, düzenli ve son derece disiplinli biri olarak tanımlıyor. Özellikle sabah 06.00 ile 09.00 arasındaki yoğun yayın temposunda başarılı olduğu, Fox izleyicisinin ilgisini çeken haberleri seçme konusunda güçlü bir editoryal göze sahip olduğu belirtiliyor.
Pete Hegseth ise 2014 yılında Fox News’e yayıncı olarak katıldı. Kısa süre içinde kanalın tanınan isimlerinden biri haline geldi. İkilinin profesyonel ilişkisi zamanla özel hayata dönüştü.
Şimdi başkanlığını yürüttüğü Askeri Eş Komisyonu’nun temel gündemlerinden biri de asker ailelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar. Jennifer Hegseth, asker aileleriyle Fort Campbell’dan Singapur’a kadar yaptığı görüşmelerde özellikle konut, sağlık hizmetleri, istihdam, çocuk bakımı ve eğitim konularının öne çıktığını belirtti.
PENTAGON’DAKİ PERDE ARKASI ETKİSİ
Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki etkisi, kamuya açık etkinliklerin çok daha ötesine uzanıyor. Eşinin televizyon programlarına hazırlanmasına yardımcı oluyor, gazetecilerle yaptığı toplantılara katılıyor, Pentagon’da görev alabilecek personel adaylarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor ve Savunma Bakanlığı’nın iletişim faaliyetleri için fikirler geliştiriyor. Hatta bazı durumlarda bakanın yanında bulunmasının Pete Hegseth’in yoğun çalışma temposunu yönetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.
Hegseth’in yakın çevresinden bir kişi, savunma bakanının eşini yanında tutmak istediğini çünkü onun kendisini sorunlardan uzak tuttuğunu söyledi. Jennifer Hegseth ayrıca Pete Hegseth’in özel kalem müdürü Ricky Buria ile yakın temas halinde.
Fox News’te eski yapımcı olan ve Jennifer Hegseth’in yakın arkadaşı olarak tanımlanan Tami Radabaugh da Pentagon’da Hegseth’in iletişim stratejisinde önemli bir konuma geldi. Radabaugh, Pete Hegseth’in iletişim stratejisinden sorumlu kıdemli danışman olarak görev yapıyor ve bazı kaynaklar tarafından Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki ‘gözü ve kulağı’ olarak nitelendiriliyor.
Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki erişimi de dikkat çekiyor. Kaynaklara göre binaya, Pete Hegseth’in ofis süitine doğrudan açılan otopark asansörünü kullanarak sessiz biçimde girebiliyor. Bu durum, bakanın resmî ekibindeki bazı isimlerle doğrudan iletişim kurmasını da kolaylaştırıyor. Pentagon yönetimi ise Jennifer Hegseth’in mevcut liderlik yapısındaki rolünün azaltılmasını değil, gelecekte daha da artırılmasını planladığını belirtiyor.