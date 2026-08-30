Dengeleri değiştiren isim: ABD'nin görünmeyen gücü! Gizli toplantıda hangi görevi üstlendi?

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in eşi Jennifer Hegseth, son dönemde yalnızca bir bakan eşi olarak değil, Pentagon’un karar alma ve iletişim süreçlerinin içinde yer alan etkili bir isim olarak öne çıkmaya başladı. Eşinin televizyon programlarına hazırlanmasından personel görüşmelerine, basın stratejisinden Savunma Bakanlığı’nın tanıtım videolarına kadar birçok alanda aktif rol üstleniyor.



Bu tablo, Jennifer Hegseth’i Washington’daki klasik ‘bakan eşi’ rolünün oldukça ötesine taşıyor. Özellikle gizli bilgilerin ele alındığı toplantılara katıldığı iddiaları ciddi tartışmalara neden oluyor. Üstelik Pentagon’daki etkisiyle ilgili ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil. Hegseth’in eşinin yanında neden bu kadar sık yer aldığı, hangi kritik toplantılara dahil olduğu ve Pentagon’da gerçekten ne kadar söz sahibi olduğu soruları, Washington’da giderek daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.



Hikâyenin perde arkasında ise kamuoyuna yansıyan görüntülerden çok daha fazlası var...





Fotoğraflar: AP



YENİ BİR DÖNEM



Jennifer Hegseth’in kamuoyundaki görünürlüğü son aylarda belirgin biçimde arttı. Mayıs ayında Singapur’da bulunan USS Boxer gemisinin güvertesinde, ABD askerleri ve eşi Pete Hegseth ile birlikte egzersiz yaptı. Kamuflaj şortu ve üzerinde ‘This Is War’ yani ‘Bu Savaş’ yazılı bir tişört giyen Hegseth, askerlerle aynı fiziksel aktivitelere katıldı.



Haziran ayında ise Normandiya Çıkarması’nın anma töreninde eşine ve ailelerine eşlik etti. Çiftin yedi çocuğundan altısı da törende hazır bulundu. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan, sinematik müzik kullanılan tanıtım videosunda Pete ve Jennifer Hegseth’in Omaha Plajı’nda kol kola yürüdüğü görüldü.



Ancak Hegseth’in rolü yalnızca törenlerde ve askerî etkinliklerde görünmekle sınırlı değil. Bu ay Başkan Donald Trump tarafından, asker aileleriyle ilgili bir birimin başkanlığına getirildi. Jennifer Hegseth, başkanın arkasında durduğu sırada yaptığı konuşmada bunun kendileri açısından önemli bir gün olduğunu söyledi ve Trump’a teşekkür etti.







EŞİNDEN ÖNCE TELEVİZYON YAPIMCISIYDI



Jennifer Hegseth’in Pete Hegseth üzerindeki etkisinin temelinde, ikilinin geçmişteki profesyonel ilişkisi bulunuyor. 49 yaşındaki Jennifer Hegseth, gazetecilik eğitimi aldı. Maryland’deki Towson Üniversitesi’nde okuduktan sonra 2001 yılında New York’taki WPIX televizyonunda yapımcı olarak çalışmaya başladı.



2006 yılında Fox News’in önemli sabah programlarından ‘Fox & Friends’e geçti. Burada uzun süre çalıştı ve yönetici yapımcı seviyesine yükseldi. Eski çalışma arkadaşları onu yetenekli, çalışkan, zeki, düzenli ve son derece disiplinli biri olarak tanımlıyor. Özellikle sabah 06.00 ile 09.00 arasındaki yoğun yayın temposunda başarılı olduğu, Fox izleyicisinin ilgisini çeken haberleri seçme konusunda güçlü bir editoryal göze sahip olduğu belirtiliyor.



Pete Hegseth ise 2014 yılında Fox News’e yayıncı olarak katıldı. Kısa süre içinde kanalın tanınan isimlerinden biri haline geldi. İkilinin profesyonel ilişkisi zamanla özel hayata dönüştü.





JENNİFER HEGSETH’İN KAMUOYU ÖNÜNDEKİ YENİ ROLÜ



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Jennifer Hegseth, son dönemde asker ailelerine yönelik etkinliklerde görünür hale geldi. Mayıs ayında Pentagon’da asker anneleri için bir bahçe partisi düzenledi. Şubat ayında Fort Campbell’da Savunma Bakanlığı okulundaki çocuklara kitap okudu. Geçen yılın aralık ayında ise savaşta veya aktif görev sırasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerini Pentagon’da Noel çayında ağırladı.

Şimdi başkanlığını yürüttüğü Askeri Eş Komisyonu’nun temel gündemlerinden biri de asker ailelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar. Jennifer Hegseth, asker aileleriyle Fort Campbell’dan Singapur’a kadar yaptığı görüşmelerde özellikle konut, sağlık hizmetleri, istihdam, çocuk bakımı ve eğitim konularının öne çıktığını belirtti.



PENTAGON’DAKİ PERDE ARKASI ETKİSİ



Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki etkisi, kamuya açık etkinliklerin çok daha ötesine uzanıyor. Eşinin televizyon programlarına hazırlanmasına yardımcı oluyor, gazetecilerle yaptığı toplantılara katılıyor, Pentagon’da görev alabilecek personel adaylarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor ve Savunma Bakanlığı’nın iletişim faaliyetleri için fikirler geliştiriyor. Hatta bazı durumlarda bakanın yanında bulunmasının Pete Hegseth’in yoğun çalışma temposunu yönetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.



Hegseth’in yakın çevresinden bir kişi, savunma bakanının eşini yanında tutmak istediğini çünkü onun kendisini sorunlardan uzak tuttuğunu söyledi. Jennifer Hegseth ayrıca Pete Hegseth’in özel kalem müdürü Ricky Buria ile yakın temas halinde.



Fox News’te eski yapımcı olan ve Jennifer Hegseth’in yakın arkadaşı olarak tanımlanan Tami Radabaugh da Pentagon’da Hegseth’in iletişim stratejisinde önemli bir konuma geldi. Radabaugh, Pete Hegseth’in iletişim stratejisinden sorumlu kıdemli danışman olarak görev yapıyor ve bazı kaynaklar tarafından Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki ‘gözü ve kulağı’ olarak nitelendiriliyor.





İNGİLİZ YETKİLİLERLE YAPILAN HASSAS TOPLANTI TARTIŞMASI



BASINLA GERİLİM



PENTAGON’A SESSİZ GİRİŞ

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Jennifer Hegseth’in rolüyle ilgili en ciddi tartışmalardan biri, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askerî istihbarat paylaşımını geçici olarak durdurduğu dönemde yaşandı. Wall Street Journal’ın daha önce yayımladığı habere göre Jennifer Hegseth, eşi ve üst düzey İngiliz savunma yetkilileriyle yapılan hassas bir toplantıda bulundu.New York Times’a konuşan Trump yönetiminden bir yetkili, toplantının kamuoyuna daha önce açıklanmayan bölümünde İngiliz yetkililerin Ukrayna’da bulunan kara birliklerinin durumundan endişe duyduklarını anlattı.İngiliz tarafının, ABD istihbaratının yokluğunda birliklerinin Rusya’dan gelebilecek füze saldırılarına ilişkin erken uyarılardan mahrum kalabileceğini ve bunun askerlerinin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.Pentagon ise bu anlatıma itiraz ediyor. Baş sözcü Sean Parnell, Jennifer Hegseth’in toplantıya yalnızca tanışmak amacıyla katıldığını ve kısa süre sonra ayrıldığını söyledi. Parnell ayrıca Jennifer Hegseth’in gizli bilgilerin görüşüldüğü herhangi bir Savunma Bakanlığı toplantısında bulunmadığını savundu. Pentagon, Jennifer Hegseth’in güvenlik iznine sahip olup olmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki rolü, basınla ilişkiler konusunda da tartışma konusu oldu. Bir hükümet yetkilisine göre Jennifer Hegseth, eşinin gazetecilerle olan sert ilişkisini destekledi ve Pentagon muhabirlerinin binaya girişlerinin kısıtlanması konusunda Pete Hegseth ile birlikte çalıştı.Bu iddia özellikle dikkat çekiyor çünkü Jennifer Hegseth yaklaşık 20 yıl gazetecilik ve televizyon yapımcılığı alanında çalışmış bir isim. Pentagon’un gazetecilere yönelik kısıtlamaları nedeniyle New York Times da Savunma Bakanlığı’na dava açtı. Pete Hegseth’in Pentagon’a gelmesinden sonra medya kuruluşlarının binadaki çalışma alanları konusunda da önemli değişiklikler yapıldı.

Jennifer Hegseth’in Pentagon’daki erişimi de dikkat çekiyor. Kaynaklara göre binaya, Pete Hegseth’in ofis süitine doğrudan açılan otopark asansörünü kullanarak sessiz biçimde girebiliyor. Bu durum, bakanın resmî ekibindeki bazı isimlerle doğrudan iletişim kurmasını da kolaylaştırıyor. Pentagon yönetimi ise Jennifer Hegseth’in mevcut liderlik yapısındaki rolünün azaltılmasını değil, gelecekte daha da artırılmasını planladığını belirtiyor.





‘BU NORMAL DEĞİL’ TARTIŞMASI

Jennifer Hegseth’in rolüyle ilgili temel tartışma aslında tek bir soruya dayanıyor:Savunma Bakanlığı, Jennifer Hegseth’i resmî bir karar verici olarak tanımlamıyor. Ancak mevcut ve eski yetkililerin aktardığı bilgiler, onun Pete Hegseth’in siyasi ve iletişim çevresinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor.Özellikle hassas toplantılara katıldığı iddiaları, güvenlik izninin bulunup bulunmadığı konusundaki belirsizlik ve gazetecilere yönelik politikalarda rol oynadığı yönündeki suçlamalar, bu tartışmayı daha da büyütüyor.