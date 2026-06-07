Dengeler değişti artık gözden düştü: İkonik silahın çöküşü! ABD’de neler oldu?

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Sovyet döneminden bu yana çatışma bölgelerinin en tanınan siluetlerinden biri haline gelen AK tipi tüfekler, bugün küresel jeopolitiğin etkisiyle bambaşka bir döneme girmiş durumda. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası değişen silah ve mühimmat dengesi, ABD’deki sivil AK pazarını da derinden etkiledi.

Bir dönem Amerikan sivil pazarında daha uygun maliyetli seçenekler arasında görülen AK tipi tüfekler, artık birçok meraklı için pahalı ve daha niş bir ürüne dönüştü. Sektör temsilcilerine göre bu değişimde yalnızca ekonomik şartlar değil, Avrupa’da artan güvenlik kaygıları ve üreticilerin önceliklerini değiştirmesi de belirleyici oldu.

SAVAŞ DENGELERİ DEĞİŞTİ



AK tipi tüfeklerin ABD’deki gerilemesinin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, ithalat kısıtlamaları, artan gümrük vergileri ve Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen mühimmat talebi, pazarı daraltan başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

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Özellikle Avrupa’daki üreticiler, artık Amerikan pazarından çok kendi bölgelerindeki güvenlik ihtiyaçlarına odaklanıyor. Rusya tehdidinin Avrupa’da daha ciddi hissedilmesi, Polonya gibi ülkelerdeki silah üreticilerinin önceliklerini de değiştirdi. Daha önce ABD’ye parça ve tüfek ihraç eden bazı şirketler, bugün Avrupa’daki talebi karşılamaya daha fazla ağırlık veriyor.

Polonyalı üretici WBP’nin yöneticisi Jacek Popinski, gümrük vergileri nedeniyle ABD yapımı ürünlerle rekabet etmenin zorlaştığını, bu yüzden Avrupa sivil pazarına daha fazla odaklanmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu durum, ABD’de AK tipi tüfeklerin daha az görünür hale gelmesinde önemli bir rol oynuyor.

YAPTIRIMLAR PAZARI DARALTTI



AK ailesinin ABD’deki hikayesi Soğuk Savaş yıllarına kadar uzanıyor. 1950’lerde Sovyet yapımı bu yeni silah sınıfı dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Zamanla AKM modeli başta olmak üzere farklı versiyonlar birçok ülkeye yayıldı. Ancak popüler kültürde “AK-47” adı kalıcı hale geldi.

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1980’lerde ABD’deki sivil pazarda AK tipi tüfekler daha uygun fiyatlı ve daha yaygın seçenekler arasında görülüyordu. O dönemde özellikle Çin üretimi modellerin etkisi büyüktü. Ancak 1989’da ABD’deki bir okul saldırısının ardından Çin yapımı bazı tüfeklerin ithalatına getirilen yasak, bu pazarın ilk büyük kırılmalarından biri oldu.

2000’lerin başında Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Rusya merkezli üreticiler ABD pazarında önemli bir yer tutuyordu. Rusya’dan gelen modeller de özellikle 2004’te saldırı silahları yasağının sona ermesinden sonra yoğun ilgi görüyordu. ABD’nin Irak ve Afganistan’daki savaşları da bu silah ailesinin bilinirliğini artırdı; çünkü birçok asker, görev yaptığı bölgelerde AK tipi tüfeklerle sık sık karşılaşıyordu.

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Ancak 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar sonrası tablo değişti. ABD’nin Rus şirketlerine uyguladığı yaptırımlar, Rus yapımı AK tipi tüfeklerin Amerikan sivil pazarındaki varlığını büyük ölçüde sona erdirdi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgaliyle birlikte bu daralma daha da belirgin hale geldi.

MÜHİMMAT BASKISI ARTTI

Pazarın zayıflamasında mühimmat maliyetleri de etkili oldu. AK tipi tüfeklerde kullanılan 7,62x39 mm ve 5,45x39 mm mühimmat, Ukrayna savaşı nedeniyle cephe hattında yüksek talep gören kalibreler arasında yer alıyor. Bu talep, fiyatları artırırken ABD’deki sivil talebi de baskıladı.

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Sektör temsilcilerine göre AK’nin geçmişteki cazibesinin önemli bir kısmı uygun mühimmat maliyetinden geliyordu. Bu avantaj ortadan kalkınca, ABD’de daha yaygın kullanılan AR-15 platformu öne çıktı. AR-15 ve mühimmatının göreceli olarak daha erişilebilir maliyetlere sahip olması, AK tipi tüfeklerin sivil pazardaki payını daha da azalttı.

Maryland merkezli Atlantic Firearms’ın sahibi Blaine Bunting, son 12 ayda AK tipi tüfek satışlarında belirgin bir düşüş gördüklerini söylüyor. Bunting’e göre enflasyonun etkisi ve mühimmat fiyatlarındaki değişim, talebin zayıflamasında belirleyici oldu.

Bazı ABD’li şirketler, AR-15’lerde kullanılan mühimmata uyumlu AK tarzı modeller geliştirmeye çalışsa da sektör uzmanları bu çözümlerin her zaman aynı güvenilirliği sunmadığını belirtiyor. Bu da AK’nin geleneksel yapısına bağlı kalan meraklılar için pazarı daha sınırlı hale getiriyor.

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POLONYA ÖNE ÇIKIYOR



AK tipi tüfeklerin bugünkü tedarik zincirinde Polonya özel bir konuma sahip. Eski Sovyet Bloku ülkelerinden biri olan Polonya, bugün NATO’nun önemli üyelerinden biri ve Ukrayna’ya destek veren başlıca ülkeler arasında yer alıyor. Bu tarihsel arka plan, Polonya’daki silah üreticilerinin AK pazarında hâlâ etkili olmasını sağlıyor.

Polonya’nın Radom kentindeki Fabryka Broni fabrikası, Sovyet döneminde Moskova’nın sınırları dışında AK üretmesine izin verdiği ilk tesislerden biri olarak biliniyor. Bugün ise bu fabrika hem Avrupa’daki güvenlik atmosferine hem de ABD pazarındaki daralmaya uyum sağlamaya çalışıyor.

Radom’un Beryl serisi AK tipi tüfekleri, ABD pazarında kaliteli modeller arasında görülüyor. Ancak bu ürünlerin de fiyatı zamanla arttı. Fabryka Broni’nin satış direktörü Radomir Bałazy, genel olarak ABD silah pazarının zorlu bir dönemden geçtiğini söylüyor.

Fabrikanın kendisi de geçmişle bugünün arasında kalmış bir görüntü veriyor. Modern üretim hatlarının yanında, olası bir saldırı durumunda elle çalıştırılabilecek eski makineler de korunuyor. Bu tablo, Avrupa’daki güvenlik kaygılarının üretim anlayışına nasıl yansıdığını gösteriyor.

İKONİK AMA PAHALI



AK tipi tüfekler hâlâ dünyanın en tanınan silah ailelerinden biri. Ancak ABD’deki sivil pazarda eski dönem geride kalmış görünüyor.

AK’nin silueti hâlâ güçlü bir kültürel tanınırlığa sahip. Fakat bu tanınırlık artık talebi tek başına taşımaya yetmiyor. Savaşların, yaptırımların ve mühimmat maliyetlerinin belirlediği yeni dönemde AK tipi tüfekler, ABD’de daha çok koleksiyon ve merak alanına sıkışan, pahalı ve sınırlı bir kategoriye dönüşüyor.