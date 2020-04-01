Denemeler Eylülde aşı Ocak 2021’de

Johnson&Johnson ayrıca ABD’deki aşı araştırmasına ortak fon sağlamak için ABD Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu ile birlikte 1 milyar dolardan (6.5 milyar TL) fazla yatırım yaptığını açıkladı. Amerikalı şirket, söz konusu aşıdan bir milyar adet üretmeyi hedeflediğini de duyurdu. Sağlık otoriteleri, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için genel olarak 12-18 aylık bir sürenin gerekli olduğunu belirtiyor. Şirket yaptığı açıklamada “Dünya acil kamu sağlığı kriziyle yüzleşiyor. Biz de mümkün olan en kısa sürede küresel açıdan elde edilebilir ve düşük maliyetli COVID-19 aşısı için üzerimize düşeni yapmaya kendimizi adadık” dedi.