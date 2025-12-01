Dendias’tan tehdit gibi açıklama: ‘Ege’yi füzelerle kapatacağız’

Haberin Devamı

Atina’dan son yıllarda Ege Denizi’ne hâkim olan sükûnet ortamını bozacak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunarak ülkesinin savunma doktrinini kökten değiştireceklerini duyurdu. Türkiye’yi “ülkesine yönelik en büyük tehdit” olmakla suçlayan Dendias, Yunanistan’ın yüzlerce adaya füze konuşlandıracağını söyledi.

Dendias Atina’da düzenlenen, “Dünya perspektifinde Yunanistan” konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, önce Türkiye’nin ülkesi için tehdit oluşturduğu iddiasını tekrarlayarak, “Yunanistan, NATO üyesi olduğu 1952’den beri bir çelişki içinde yaşıyor. NATO üyesi Yunanistan için en önemli tehdit, İttifak’ın bir başka üyesi Türkiye’den geliyor. Yunanistan kendini savunuyor Türkiye ise tehdit ediyor” dedi. Ardından da “karayı ordu, denizi donanma, havayı da savaş uçakları korur” şeklindeki doktirini değiştireceklerini söyleyerek, yeni doktrinin ana hatlarını şöyle anlattı:

‘YÜZLERCE ADAYA FÜZE’

“Şimdiye kadar olduğu gibi Ege’yi donanmanın savunması anlamsız. Yeni fırkateynler, yeni savaş gemileri Ege gibi dar bir denizde sınırlı faaliyet göstermek ve modern tehditlere maruz kalmak için çok pahalı araçlardır. Değeri 1 milyar Euro olan bir fırkateyni, değeri birkaç bin Euro’luk bir İHA ile imha edebilirsiniz. Bu yüzden doktrinimizi tamamen değiştirdik. Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege’de denizi karadan (adalardan kastediyor) kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.”

AŞİL’İN KALKANI PROJESİ

“Bugüne kadar hava savunması ağırlıklı olarak hava kuvvetleri tarafından sağlanıyordu. Bu doğru bir cevap değildir. Üstelik çok pahalı bir cevaptır. Hava savunması ağırlıklı olarak uçaksavar silah sistemleriyle sağlanacaktır. ‘Aşil’in Kalkanı’ adı verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, Ege sadece denizi değil havası da kapatılmış olacak.” Dendias’ın kast ettiği Aşil’in Kalkanı projesi dahilinde Ege adaları ile Türk-Yunan kara sınırı yakınına beş ayrı tip füze sistemi konuşlandırılması hedefleniyor. Yunanistan bu füze sistemlerinin ciddi bir bölümünü İsrail’den almayı planlıyor.

TÜRKİYE’NİN 1 MİLYON DRONU VAR

Dendias, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) konusundaki atılımına da dikkat çekerek bu konuda önlemler almaları gerektiğini söyledi: “Şimdiye kadar kara kuvvetlerindeki askerin silahı tüfekti. Askerin silahı artık İHA’dır. Yunan ordusu süratle İHA çağına girmelidir. Her asker İHA eğitimi almalıdır. Bizim için en görünür tehdidi oluşturan ülke (Türkiye’yi kastediyor) İHA üretiyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu ülkenin hazır durumda 1 milyondan fazla İHA’sı var. Kızıldeniz’de gerçek savaş ortamında başarıyla denediğimiz ve ‘Kentavros’ adını verdiğimiz anti-İHA sistemini tüm fırkateynlere yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu sistemi, bazı değişikliklerle karada da İHA’lara karşı kullanabileceğiz. Ayrıca 150 bin gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece toplam yedek asker sayısının 250 bine ulaşmasını hedefliyoruz.”

Yunan Bakan İtalya’dan alınacak ikinci el Bergamini sınıfı 4 fırkateynin, Doğu Akdeniz’in herhangi bir noktasından fırtlatıldığında, 1500 kilometreden uzak hedefleri vurabilecek füzeler taşıyacağını da sözlerine ekledi.