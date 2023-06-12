Dendias'tan çok konuşulacak 'Erdoğan' itirafı! 'Asla unutmayacağım bir an, izin verdiği için minnettarım'

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Kathimerini'ye verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias , "Bakanlığınız boyunca Yunan-Türk ilişkilerindeki krizler arasında sizce en tehlikelisi hangisiydi?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİK"

İki ülke arasındaki ilişkilerinin yıllar boyunca inişli çıkışlı olduğunu belirten Dendias, 2020'de Türk araştırma gemisi 'Oruç Reis' nedeni ile Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiğini ve iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirtti.



Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' diyerek Yunanistan'a sert tepki göstermesini hatırlatan Dendias, bakanlık görevi boyunca unutmayacağı bir diğer anın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la köprüleri attığı an olduğunu söyledi.

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"ERDOĞAN İZİN VERDİĞİ İÇİN MİNNETTARIM"

Bu krizden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yollarının 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde kesiştiğini belirten Dendias, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'nun acil iletişim gerektiren konular hakkında benimle konuşmasına izin vermesini istedim. Erdoğan orada hemen cevap vermedi. Ancak izin verilmiş olmasına minnettarım, çünkü birkaç saat sonra meslektaşım ile buluştuk ve oldukça uzun süre konuştuk. Bu, uzun bir aradan sonra Yunan ve Türk yetkililer arasında gerçekleşen ilk iletişimdi" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta kazandığı seçim zaferini ve Türkiye'deki yeni dönemi de değerlendiren Dendias, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece iç politikada değil, uluslararası ilişkilerde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç noktasının hangi yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken. Burada önemli soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir.Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye'nin yönünü seçmesini arzu ederim" ifadelerini kullandı.

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Dendias açıklamasında ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasında yumuşayan ilişkilere de değindi ve "Türkiye ile ilişkilerimizde yaratılan fırsat penceresinin açık kalmasını diliyorum." dedi.