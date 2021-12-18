Dendias’ın derdi yine Türkiye

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Dendias dün 2022 bütçesi ile ilgili parlamentodaki oturumda, muhalefet partileri milletvekillerine seslenirken “Yunanistan ve Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) yayılmacı bir komşuları vardır. Sizleri revizyonizme, var olan tehdide, küstah ‘casus belli’ye (savaş nedeni), ‘Mavi Vatan’ ve ‘Osmanlı kalbinin sınırları’ gibi idelojilere karşı birlik içinde olmaya davet ediyorum” dedi.

Avrupa ülkelerine Türkiye’ye silah satmamaları çağrısında bulunan Dendias, “Türkiye AB ve Batı ile ilişkilerini düzeltme çabasında, karşısında Yunanistan’ı değil, bizzat kendisinin yarattığı yasadışı elemlerini buluyor. Biz ne oldu bittileri kabul ediyoruz ne de tehditlere boyun eğiyoruz. Ege ve Akdeniz’in barış denizleri olabilmeleri için Türkiye’nin rotasını değiştirme vakti geldi” şeklinde konuştu.