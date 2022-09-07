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Dendias yine Türkiye’ye sataştı

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Ankara
Dendias yine Türkiye’ye sataştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara ziyaretinin ardından dün Atina’ya geçen Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmesinden sonra Türkiye aleyhine çok sert açıklamalar yaptı.

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Dendias “Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istiyor. Türkiye’nin eşi duyulmamış açıklamalarını ve icraatını kınıyoruz. Tarihimizde çok daha ciddi tehditlere karşı koyabildik. Yeni Osmanlı dayılıklarını (kabadayılıklarını) reddediyoruz. Türkçe kökenli ‘dayılık’ kelimesini kullanmam, ne demek istediğimin açık bir şekilde anlaşılması içindir. Bu heyezana sürüklenmeyeceğiz” dedi. Dendias “Türk yetkililer hemen her gün, Yunan halkının ve Yunan hükümetinin aleyhinde mantık dışı açıklamalar yapıyorlar. Yunan adalarını Türklere aitmiş gibi gösteren haritalar ortaya çıkıyor. Bu adaların ‘Yunan işgali’ altında olduklarına, bir gece ansızın gelebileceklerine dair açıklamalar yapılıyor. Daha dün de Yunanistan’ın, Türkiye’nin dengi olmadığı ve muhatap sayılmadığı söylendi” şeklinde konuştu.

 

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Ankara

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