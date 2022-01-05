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Dendias yeni yılda da Türkiye’ye yüklendi

#Yunanistan#Nikos Dendias#Türkiye
Dendias yeni yılda da Türkiye’ye yüklendi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yeni yılda gerçekleştirdiği ilk resmi temasta da yine Türkiye’ye yüklendi.

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Bakan Nikos Dendias, dün Atina’da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmesinden sonra Doğu Akdeniz, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Kıbrıs gibi konularda suçlamalarda bulunduğu Türkiye’den, bir kez daha “casus belli” kararını ve Libya ile 2019’da imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin muhtırayı iptal etmesini talep etti. 1995 yılında TBMM, Yunanistan’ın Ege’deki karasularını genişletmesi halinde hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verilmesini içeren ‘casus belli’ kararı almıştı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün ayrıca şunları söyledi:

“Adalarımızın karşısında Akdeniz’in en büyük donanmasını bulunduran Türkiye, bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı, yani meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmemizi istiyor.”

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“Türkiye uluslararası hukuktan söz ediyor. O halde uluslararası hukuka inancını fiilen göstersin. Bunun için ilk adım, Türkiye’nin ‘casus belli’yi derhal iptal etmesi ve Libya ile olan muhtıranın var olmadığını açıklamasıdır.”

DIŞİŞLERİ’NDEN DENDİAS’IN SÖZLERİNE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Dendias’ın sözlerine cevap verdi. Bakanlık sözcüsü Tanju Bilgiç’in yaptığı yazılı açıklamada, Dendias’ın neredeyse her gün Türkiye karşıtı beyanlarda bulunmasının barış ve istikrara hizmet etmediğini belirtilerek “Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz.

Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır” denildi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Türkiye

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