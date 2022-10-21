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Dendias sığınakta bile Türkiye’ye yüklendi

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#Nikos Dendias#Yunanistan#Türkiye
Dendias sığınakta bile Türkiye’ye yüklendi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna’nın başkenti Kiev ziyareti sırasında sirenler çalınca götürüldüğü sığınakta bile Türkiye’yi kötüledi.

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Dendias, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüşmesi sırasında sirenler çaldı. Bunun üzerine iki bakan görüşmelerini sağınakta sürdürdü ve basın toplantısını da burada gerçekleştirdi. Dendias toplantıda Türkiye’yi hedef alan şu açıklamayı yaptı: “Bizim doğumuzda büyük bir komşumuz var. Bize savaş tehdidinde bulunan, sınırımızın karşısına büyük askeri güçler yerleştirirken bizden topraklarımızı silahsızlandırmamızı isteyen bir komşu. Yasadışı bir şekilde, topraklarımızın bir bölümünün kendisine ait olduğunu iddia eden bir komşu. Bir gece ansızın geleceğini tekrarlayan bir komşu. Taleplerine boyun eğmezsek Ukrayna’nın kaderini yaşayacağımızı söyleyen bir komşu. Cevabımız: Ukrayna’nın yanındayız.”

ATİNA İHA’LARA KARŞI FÜZE KALKANI İSTİYOR

ROKETSAN’ın ürettiği ‘Tayfun’ füzesinin test atışının Atina’da yarattığı panik sürerken Ta Nea gazetesi, 3 yıl önce rafa kaldırılan “cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binalarının bulunduğu bölgede insansız hava araçlarına (İHA) karşı ‘füze kalkanı’ oluşturulması” planının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

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#Nikos Dendias#Yunanistan#Türkiye

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