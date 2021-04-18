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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dendias: Miçotakis’in yerinde gözüm yok

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Dendias: Miçotakis’in yerinde gözüm yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile perşembe günü Ankara’daki basın toplantısında gerilime yol açan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in halefi olmayı planladığına ilişkin Atina’da dolaşan söylentileri yalanladı

İç siyasete yönelik kameralar önünde çıkış yaptığı öne sürülen Dendias, “Miçotakis hükümeti faal bir dış politika izlemektedir. Ben de Başbakan Miçotakis ile tam bir uyum içinde bu politikaya hizmet ediyorum” dedi. Atina’da son günlerde, Dendias’ın Miçotakis’in halefi olmak amacıyla, kendi dış politikasını uyguladığı söylentileri dolaşıyordu.

Bu söylentilerin Dendias’ın Ankara ziyaretinden sonra yoğunlaşması üzerine ise Yunan hükümeti kaynakları, Miçotakis’in Dendias’a “Ankara’da kışkırtılırsan, gereken cevabı ver” diye talimat verdiğini söylemişti. Dendias, dün Atina’da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüştü.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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