Dendias: Miçotakis’in yerinde gözüm yok

İç siyasete yönelik kameralar önünde çıkış yaptığı öne sürülen Dendias, “Miçotakis hükümeti faal bir dış politika izlemektedir. Ben de Başbakan Miçotakis ile tam bir uyum içinde bu politikaya hizmet ediyorum” dedi. Atina’da son günlerde, Dendias’ın Miçotakis’in halefi olmak amacıyla, kendi dış politikasını uyguladığı söylentileri dolaşıyordu.

Bu söylentilerin Dendias’ın Ankara ziyaretinden sonra yoğunlaşması üzerine ise Yunan hükümeti kaynakları, Miçotakis’in Dendias’a “Ankara’da kışkırtılırsan, gereken cevabı ver” diye talimat verdiğini söylemişti. Dendias, dün Atina’da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüştü.

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