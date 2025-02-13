Dendias haddini aştı: Skandal Türkiye-Yunanistan karşılaştırması! 'ABD seçimini yapmalı'

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Türkiye ile Avrupa füze konsorsiyumu (MBDA)arasında METEOR füzeleri için süren müzakereler, havacılık devi Piaggio Aerospace’in Türk savunma sanayisi şirketi Baykar’a satılması ve Türkiye ile Avrupa arasındaki güçlenen ilişkiler günlerdir Yunanistan'ın ana gündemi haline gelmiş durumda.

ATİNA'DAN PEŞ PEŞE HAMLELER

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki görüşme gerçekleştirdi ve Türkiye’ye Meteor füzelerinin satılmamasını istedi. Ancak Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ne Brüksel ne de Paris'te gerçekleşen görüşmelerde aradığını bulamadı.

Piaggio Aerospace’in Baykar’a satılmasından rahatsız olan ve İtalya'ya karşı resmi bir protesto hazırlığında olan Atina bir yandan da ABD’deki lobicilik faaliyetlerine hız verdi.



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Hürriyet Gazetesi Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’a yaklaşma yolları arayan Yunanistan, ABD’nin güçlü lobi ve iletişim şirketlerinden Barbour, Griffith & Rogers (BGR) ile anlaştı. Söz konusu anlaşmaya kadar giden süreçte; ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik övgüleri, Türkiye karşıtı eski ABD Senatörü Bob Menendez’in rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılması gibi durumlar Atina’yı ‘destek’ arayışına yöneltti. Bu çerçevede, Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen ABD’nin lobi şirketlerinden BGR ile anlaşmaya varıldı.



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Washington’da düzenlenen 6. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz Konferansı’nda haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Yunan bakan konuşmasında Türkiye'nin adını zikretmese de, skandal açıklamanın hedefinin Ankara olduğu belliydi. Bugün Yunan medyasında yer alan haberlerde de Dendias'ın açıklamaları 'Dendias: ABD, Yunanistan ile Türkiye arasında seçim yapmalı', 'Dendias'tan Türkiye'ye peş peşe mesajlar' başlıkları ile yer aldı.



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Açıklamasında isim vermeden Türkiye ve Yunanistan'ı karşılaştıran Dendias, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza attı ve "Bölgemizden iki farklı örnek vereceğim. Birinci ülke NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile bağlarını sürdürüyor. İsrail düşmanı, uluslararası alanda tanınan sınırları zorluyor. Tam bir istikrarsızlık kaynağı. İkinci ülke ise Uluslararası Hukuk'un, Uluslararası Deniz Hukuku'nun ve uluslararası düzene dayalı kuralların savunucusu. Temel haklara, ifade özgürlüğüne sahip, demokratik değerlere bağlı, çağdaş bir Avrupa Birliği üyesi." ifadelerini kullandı.



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Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı’nda müttefiklerle birlikte savaşırken nüfusunun yüzde 10’unu kaybettiğini hatırlatan Denidas ABD'nin Türkiye ile Yunanistan arasında bir seçim yapması gerektiğini öne sürdü.