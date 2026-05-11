×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dendias düşler ülkesinde... En güçlü orduyu kuracağız

Güncelleme Tarihi:

#Dendias#Ordu#F-35
Dendias düşler ülkesinde... En güçlü orduyu kuracağız
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

Ekonomik krizin etkisini atlatmaya çalışırken son yıllarda silahlanmaya da hız veren Yunanistan’da orduda yapılacak reformun detayları paylaşıldı. Selanik’te konuşan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülke tarihinin en güçlü ordusunu kuracaklarını öne sürdü.

Haberin Devamı

‘F-35’LER DÖNÜM NOKTASI’

Yunan Bakan, yeni savunma planının hava, deniz ve karada geçerli olacağını ifade ederken 200 modern savaş uçağından oluşan yeni bir filodan bahsetti. 2028 yılının başında ABD’den satın alınacak F-35’lerin filoya katılmasının, önümüzdeki üç yılın dönüm noktası olacağını savunan Dendias Fransızlardan alınan 24 Rafale savaş uçağının ve modernize edilen F16’ların ise bunlara eşlik edeceğini kaydetti.

Gözden KaçmasınTrumptan İranın yanıtına sert cevap: Hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemezTrump'tan İran'ın yanıtına sert cevap: Hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemezHaberi görüntüle

100 BİN YEDEK ASKER

Denizde, Fransa’dan alınan 4 Belharra tipi fırkateynlerin omurgasını oluşturduğu, İtalyan Bergamini ve modernize edilmiş MEKO gemilerinden oluşan donanma ile de denizlerde üstünlük sağlayacaklarını iddia eden Yunan bakan, karada da düzenli, 100 bin kişiden oluşan yedek bir orduya işaret etti. Kadın askerlerin de gönüllü olarak içinde yer aldığı, yeni savunma modelinin ülkenin caydırıcılığını arttıracağını öne sürdü.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorİsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorHaberi görüntüle

TÜRKİYE’YE GÖNDERME

Konuşmasında Türkiye’ye de gönderme yapan Dendias, “Çok fazla insansız hava aracı üreten ve Yunanistan’ı tehdit etmeyi seçen bir ülke var. Buna cevabımız Centaurus olacak. Dünyanın en gelişmiş İHA karşıtı sistemlerinden biri olan bu sistem, Yunan elleriyle üretilmiş ve Yunan zihinleri tarafından tasarlanmıştır” diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dendias#Ordu#F-35

BAKMADAN GEÇME!