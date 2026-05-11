Dendias düşler ülkesinde... En güçlü orduyu kuracağız

Haberin Devamı

‘F-35’LER DÖNÜM NOKTASI’

Yunan Bakan, yeni savunma planının hava, deniz ve karada geçerli olacağını ifade ederken 200 modern savaş uçağından oluşan yeni bir filodan bahsetti. 2028 yılının başında ABD’den satın alınacak F-35’lerin filoya katılmasının, önümüzdeki üç yılın dönüm noktası olacağını savunan Dendias Fransızlardan alınan 24 Rafale savaş uçağının ve modernize edilen F16’ların ise bunlara eşlik edeceğini kaydetti.

100 BİN YEDEK ASKER

Denizde, Fransa’dan alınan 4 Belharra tipi fırkateynlerin omurgasını oluşturduğu, İtalyan Bergamini ve modernize edilmiş MEKO gemilerinden oluşan donanma ile de denizlerde üstünlük sağlayacaklarını iddia eden Yunan bakan, karada da düzenli, 100 bin kişiden oluşan yedek bir orduya işaret etti. Kadın askerlerin de gönüllü olarak içinde yer aldığı, yeni savunma modelinin ülkenin caydırıcılığını arttıracağını öne sürdü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor Haberi görüntüle

TÜRKİYE’YE GÖNDERME

Konuşmasında Türkiye’ye de gönderme yapan Dendias, “Çok fazla insansız hava aracı üreten ve Yunanistan’ı tehdit etmeyi seçen bir ülke var. Buna cevabımız Centaurus olacak. Dünyanın en gelişmiş İHA karşıtı sistemlerinden biri olan bu sistem, Yunan elleriyle üretilmiş ve Yunan zihinleri tarafından tasarlanmıştır” diye konuştu.