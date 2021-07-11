Dendias bu kez övdü: Erdoğan bölgemizde önemli bir aktördür

Dendias, “Türkiye’nin siyaseti hakkında kim ne düşünürse düşünsün, Erdoğan bölgemizde önemli bir oyuncudur. Türkiye’yi Atatürk kadar uzun bir süredir yönetiyor. Kabul etsek de etmesek de o Türkiye’nin çehresini şekillendirmiş bir lider” dedi.

Cumhurbakanı Erdoğan’ın misafirperver ve samimi bir insan da olduğunu belirten Dendias “Nereden yola çıktığını ve ülkesinin çehresini nasıl şekillendirdiğini, ülkesini nasıl güçlendirdiğini düşünürsek, Erdoğan hayatında pek çok şeyi başardı. Bunları da kendisi ile konuştuğumuzda, göz önünde bulundurmamız gerek” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın ne yapacağı önceden kestirilemeyecek bir lider olduğu görüşüne katılmadığını belirten Dendias “Hem stratatejisi hem de hizmet ettiği değerleri var. Şimdi bu değerlerle hemfikir değilsek, orası başka” ifadesini kullandı.

‘HAYATIMIN EN ZOR YILLARI OLDU’

Yunan Bakan Nikos Dendias demecinde ayrıca şunları söyledi:

Türkiye ile Lahey Adalet Divanı’na gideceksek, önce mahkemenin hangi konuda karar vereceğinde anlaşmalıyız. Biz sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konularını konuşuruz. Türkiye eğer başka şeyler de istiyorsa, bunları konuşmak için Lahey’de olmayacağız.

Deniz hukuku uyarınca, karasularını genişletmek (12 mil) her ülkenin hakkıdır. Türkiye aslında Yunanistan’ın bu hakkı bulunduğunu kabul ediyor. Karşı çıktığı şey, Yunanistan’ın bu hakkını kullanma şeklidir. Bu, Türkiye ile konuşup anlaşacağımız bir konu değildir.

Almanya’nın Türkiye’ye denizaltı satışı yanlıştır. Almanya, Türkiye’ye denizaltıları 2009’da satmayı kararlaştırdı. O dönemdeki Türkiye başka, bugünkü Türkiye başka.

ABD’nin bölgede varlığını güçlendirmesinden yanayız.

Geçen 24 aylık süre, hayatımın en zor yılları idi. Özellikle geçen yıl ağustos ayı (Oruç Reis krizi) hiç de kolay değildi. Tanrıya şükür atlattık.

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