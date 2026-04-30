Dendias bildiğiniz gibi!

Önceki akşam Atina’da düzenlenen 3’üncü Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda konuşan Yunan bakan, bu sefer de Türkiye’yi “potansiyel saldırgan” olarak tanımladı., Ege ve Akdeniz başta olmak üzere, gerekli görülen here yere, önemli sayıda füze yerleştirmekten söz ederken Türkiye ile “çatışma” senaryosu örneği vererek, kışkırtıcı ifadeler kullandı.

‘TÜRK MERKEZLİ’ DEĞİLLERMİŞ

Dendias, Türkiye’yi ima ederek, “Birilerinin gelip küçük bir adayı işgal etmesi durumunda ne yapacağız? Savaş mı ilan edeceğiz? Doğu Trakya’yı mı işgal edeceğiz?” ifadelerini kullandı. Yunan Bakan, böyle bir durumda “potansiyel saldırganın”, Ege ve Doğu Akdeniz ve hatta gerekli görülen her yere konuşlandırılacak platformlardan, önemli sayıdaki stratejik füzelerle karşılık verileceğini bilmesi gerektiğini söyledi. Ege’nin daha gelişmiş sistemlerle korunacağını belirten Dendias, bu yapının füzeler, insansız deniz araçları ile su üstü ve su altı unsurlarını içereceğini ifade etti. Türkiye’yi dilinden düşürmeyen Dendias, Yunanistan’ın Türk merkezli bir ülke olmadığını ve Ankara’nın ana sorun teşkil etmediğini de iddia etti. Ankara ile Atina arasında herhangi bir gerilim yokken yapılan bu açıklamanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Atina ziyaretinin ardından gelmesi dikkati çekti.