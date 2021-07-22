Dendias apar topar Kıbrıs’ta

Rum-Yunan ikilisinin talebiyle Genel Sekreter’in rutin Kıbrıs raporunu ele almaya hazırlanan BM Güvenlik Konseyi, aynı toplantıda Maraş’taki son gelişmeyi de ele almaya karar verdi.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Türk yönetimi altında dönmek isteyen Rum göçmenlere gözdağı verdi ve “Türkler aramızda bölücülük yaratmak istiyor, Tek bir Maraşlı Rum’un bile Türk idaresine dönmek isteyeceğine inanmıyorum” dedi. 4 saat süren ulusal konsey toplantısında sonra yapılan açıklamada, “Maraşlı Rumların mülkleriyle ilgili ne yapacaklarına kendileri bilir ancak Türklere başvurmak son derece tehlikeli. Türkiye’nin taksim planlarına hizmet ediyor” denildi.



MARAŞ HAMLESİNE RUM YANLISI TUTUM

KKTC ve Türkiye’nin Maraş açılımına Batı, Rusya ve Mısır’dan Rum yanlısı tepki geldi.

ABD: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı mesajında, “Kıbrıs Türk lideri Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türkler’in kontrolüne devretme yönündeki açıklamalarını kınıyoruz. Bu girişim, Maraş’ın kontrolünü BM’ye bırakan 550 ve 789 sayılı BM kararlarına tamamen aykırıdır” dedi.

AB: AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yerleşime kapalı Maraş’ın statüsü konusunda Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarına bağlı olduklarının altını çizerek Brüksel’in bundan sonra atacağı adımları BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bu konuda yapılacak kapalı danışmaların sonucuna göre belirleyeceği mesajını verdi.

İNGİLTERE: Kıbrıs’ta garantör ülkelerden İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısında bulundu.

FRANSA: Fransa Dışişleri ‘nden açıklamada Maraş adımının Kıbrıs’ta çözüme yönelik müzakerelerin başlaması için gerekli güvenin tesisi amaçlı çabalara zarar verdiği iddia edildi.

RUSYA: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristoulides’le telefonda görüştüğünü ve “Türkiye’nin açıklamasının, BMGK kararlarının ihlali anlamına geldiğini söylediğini” belirtti.



MISIR: Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararın BMGK’nın hükümlerine aykırı olduğu ifade edilerek Mısır’ın derin endişe duyduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUMLARIN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir” ifadelerini kullandı. Bilgiç, AB’yi Kıbrıs’taki gerçekleri görmeye ve “Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya” davet etti.



Maraş’la ilgili 550 ve 789 nolu BM Güvenlik Konseyi kararlarında “Maraş 1974’teki yasal sahipleri ve sakinleri dışında yerleşime açılamaz, kent BM yönetimine devredilmeli” deniliyor. KKTC’nin Maraş açılımı AİHM kararlarına göre yasal sahiplerine iadesini öngörüyor, Güvenlik Konseyi kararlarından farkı, BM’ye devir yerine Türk yönetimi altında açılması.

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