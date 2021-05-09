Dendias, AB olmayınca ABD’den medet umuyor

Amerikan düşünce kuruluşu “Atlantik Konseyi”nin düzenlediği foruma telekonferansla katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “ABD’den, bölgede varlığını güçlendirmesini veya Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalaması ya da deniz yetki sınırlarının belirlenmesinde bu sözleşmeyi esas alması için Türkiye’yi ikna etmesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Yunanistan ile ABD arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak ve 21 Mayıs’a kadar sürecek “Erken Kuş” (Early Bird) adlı eğitim amaçlı askeri tatbikata katılacak 12 adet ABD F-15 tipi savaş uçağı Yunanistan’ın Larisa Havaalanı’na indi.

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