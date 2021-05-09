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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dendias, AB olmayınca ABD’den medet umuyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Dendias, AB olmayınca ABD’den medet umuyor

Avrupa Birliği’nden aradığı desteği tam olarak bulamayan Yunanistan, şimdi de ABD’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

Amerikan düşünce kuruluşu “Atlantik Konseyi”nin düzenlediği foruma telekonferansla katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos DendiasABD’den, bölgede varlığını güçlendirmesini veya Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalaması ya da deniz yetki sınırlarının belirlenmesinde bu sözleşmeyi esas alması için Türkiye’yi ikna etmesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Yunanistan ile ABD arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak ve 21 Mayıs’a kadar sürecek “Erken Kuş” (Early Bird) adlı eğitim amaçlı askeri tatbikata katılacak 12 adet ABD F-15 tipi savaş uçağı Yunanistan’ın Larisa Havaalanı’na indi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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