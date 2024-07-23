Demokratların umudu Kamala... Bir anda kendini Trump’la aynı ringte buldu

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Şubat ayında başlayan Demokrat Parti ön seçimlerini 3 bin 949 delegeden 3 bin 904’ünü 14 milyondan fazla oy toplayarak kazanan ABD Başkanı Joe Biden’ın son haftalarda çığ gibi büyüyen medya, bağışçılar ve siyaset baskısıyla yarışı bırakması sonucunda yeni ve mecburi aday olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris ortaya çıktı. Biden-Harris kampanyasının elindeki 200 milyon dolardan fazla paranın federal seçim kanunlarına göre başka bir aday tarafından direkt olarak kullanılamamasının en büyük etken olduğuna inanılan mecburiyet, partinin demokratik seçim sürecine de gölge düşürdü.

DELEGELER KAYDIRILDI

Harris’in resmen başkanlığa adaylığını koymasından sonra medya, para ve siyaset üçgeninde hızlıca bir konsensüs oluşurken; Biden’ın kazandığı eyaletler de birbiri ardına destek açıklamaya başladı. Bin 976 delegenin oyuna ihtiyacı olacak olan Harris’e şu ana kadar Tennessee, Güney Carolina, Kuzey Carolina, Florida ve New Hampshire’dan destek geldi. Bu eyaletlerin delegeleriyle birlikte 531 sayısına ulaşan Harris’in başkan adaylığına yeter oy sayısına kısa süre içerisinde ulaşması bekleniyor.

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OLASI RAKİPLER DESTEKLİYOR

19 Ağustos’ta başlayacak olan Demokrat Parti Kongresi’nde 59 yaşındaki Başkan Yardımcısı’na rakip olabileceği tahmin edilen adaylar da birbiri ardına Harris’e destek açıkladı. Bu isimlerden en önde gelen kişi olan California Valisi Gavin Newsom, pazar günü yaptığı açıklamada, Harris’i “çetin, korkusuz ve azimli” olarak betimlerken, şunları söyledi: “Demokrasimiz tehlikedeyken ve geleceğimiz söz konusuyken, hiç kimse Donald Trump’ın karanlık vizyonuna karşı davayı yürütmede ve ülkemizi daha sağlıklı bir yöne doğru yönlendirmede ABD Başkan Yardımcısından daha iyi olamaz.”

PELOSI’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris’e desteğini açıklayarak, “Ülkemizin geleceğine dair büyük bir gurur ve sınırsız bir iyimserlikle, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ABD başkanlığına aday olmasını destekliyorum” değerlendirmesinde bulundu. Pelosi, Harris’in Demokratları zafere taşıyacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

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OBAMALAR SESSİZ KALDI

Demokrat Parti içinde hâlâ en güçlü isimlerden olduğuna inanılan eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Harris’in adaylığı konusunda sessizliğini koruyor. Biden’ın çekilme kararı sonrası açıklama yayımlayan Obama, Harris’e olası desteğini şimdi saklı tuttu. Henüz Harris’e destek vermeyen diğer önemli isimler ise Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries. Obama ile birlikte bu isimlerin Biden’ın el çektirilmesinde en büyük rolü oynadığı biliniyor.

HARRIS’E PARA YAĞDI

Harris’in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden’ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris’e 81 milyon dolar bağış yapıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

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ELDE 200 MİLYON dolar VAR

ABD’deki seçim kampanyası kurallarına göre başkanlık adaylarına gelen bağışların sadece o isimler tarafından kullanılması gerekiyor. Fakat Biden-Harris kampanyasına yapılan bağışlarda Harris isminin de olması sebebiyle bu zamana kadar toplanan bağışları Harris kendi kampanyası için de kullanabilecek. Biden’ın kampanyası ay başında yaptığı açıklamada haziran ayında 127 milyon dolar topladıklarını ve toplamda ellerinde 240 milyon dolar olduğunu söylemişti.

ANKETLERDE BİDEN’DAN BİRAZ İYİ

KAMALA Harris, anketlerde Biden’a nispetle Trump’a karşı daha iyi bir performans sergiliyor, ancak Trump’ı geçebilmiş değil. Anketlerde Trump’ın Harris’e karşı 48-47 önde olduğu görülüyor. Harris’in siyahi seçmenler arasında daha iyi performans gösterdiği ancak beyaz seçmenler arasında Trump’a karşı daha büyük bir dezavantajı olduğu biliniyor. Harris’in Başkan Yardımcısı adayını kilit bir eyaletten beyaz erkek seçmesi yüksek ihtimal. Harris, Pensilvanya Valisi Shapiro ve Kuzey Carolina Valisi Cooper ile görüştü.

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DANIŞMANI FİDAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Harris’in Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Dr. Phil Gordon, Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim olarak öne çıkıyor. 2008’de “Türkiye’yi Kazanmak” başlıklı bir kitap yayınlayan Gordon, son olarak mart ayında Washington’da Türkiye Büyükelçiliği’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.