Demokratların kurultayına Gazze damgası

Haberin Devamı

Kurultay’da ABD Başkanı Joe Biden ve 5 Ağustos’taki sanal oylamada delegelerin yüzde 99 onayını alarak adaylığını garantileyen Kamala Harris haricinde eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton, First Lady Jill Biden, Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski First Lady Michelle Obama, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de konuşma yapacak. Bu yılki kurultaya yaklaşık 50 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Kurultayın yapılacağı binanın dışında, Biden-Harris yönetiminin İsrail’in Gazze’deki katliamına verdiği desteğe karşı çıkan ve ateşkes çağrısında bulunan gösterilerin devam etmesi planlanıyor. Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, tüm protestolara izin vereceğini açıkladı. Chicago polisi ise protestoların kontrolden çıkması noktasında müdahale edileceğini belirtti.