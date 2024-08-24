Demokratların adayı resmen Kamala

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Demokrat Parti kurultayının son günündeki konuşmasında kalabalığın dakikalarca ayakta alkışladığı ve tezahüratlarda bulunduğu Harris, ilk olarak ailesine ve geçen ay seçim yarışından çekilerek başkan adaylığını kendisine devreden ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

‘TRUMP CİDDİ TEHDİT’

Konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın ciddiyetsiz biri olduğunu söyleyen Harris, Trump’ı tekrardan Beyaz Saray’a göndermenin ise ülkenin geleceği için “ciddi sonuçları” olduğunu belirtti. “Düşünün. Sadece görevde olduğu dönemdeki kaos ve felaketi değil, aynı zamanda son seçimi kaybettiğinden bu yana yaşananların ciddiyetini de düşünün” diyen Harris, Trump’ın gazetecileri, siyasi muhalifleri ve düşman olarak gördüğü herkesi hapse atma niyetinin olduğunu ve ABD askerlerini vatandaşlara karşı kullanacağını iddia etti.

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ÖZGÜRLÜKLER TEHLİKEDE

Harris, bu sebeplerden ötürü bu seçim “sadece hayatımızın en önemli seçimi değil, aynı zamanda ulusumuzun tarihindeki en önemli seçimlerden biridir” dedi. Trump’ın seçilmesi halinde kadınların kürtaj ve tüp bebek tedavisine erişimi gibi birçok özgürlüğünün kısıtlanacağını öne süren Harris, “okullarımızda, topluluklarımızda ve ibadethanelerimizde silahlı şiddet olmadan yaşama özgürlüğü, sevdiğiniz kişiyi açıkça ve gururla sevme özgürlüğü, temiz hava soluma, temiz su içme ve iklim krizini besleyen kirlilikten uzak yaşama özgürlüğü ve diğerlerinin hepsini mümkün kılan özgürlük: oy kullanma özgürlüğü tehlikede” dedi.

‘ATEŞKES ZAMANI’

Konuşmasının bir bölümünü Gazze’deki savaşa ayıran Harris, ABD Başkanı Biden’ın bu konudaki söylemlerine paralel bir şekilde “İsrail’e destek-Gazze’de ateşkes” formülünü yineledi. “Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz, çünkü şimdi rehine ve ateşkes anlaşmasını yapma zamanı” diyen Harris, “İsrail’in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını her zaman sağlayacağım, çünkü İsrail halkı bir daha asla Hamas adlı bir terör örgütünün 7 Ekim’de başlattığı savaşla karşı karşıya kalmamalı” diye ekledi.

Gazze’de son 10 ayda yaşananların yıkıcı olduğunu söyleyen Harris, “Çok sayıda masum hayat kaybedildi, çaresiz, aç insanlar tekrar tekrar güvenlik için kaçıyor, acının boyutu yürek parçalayıcı” dedi ve Başkan Biden ile birlikte bu savaşı sonlandırmak için çalıştıklarını öne sürdü.

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GÜÇLÜ ORDU MESAJI

Demokrat Parti adayı olarak olağandışı derecede milliyetçi mesajlar barındıran bir konuşma yapan Harris, ABD’nin uluslararası ittifakları ve ordusuna da değindi. “Başkomutan olarak, Amerika’nın her zaman dünyadaki en güçlü, en ölümcül savaş gücüne sahip olmasını sağlayacağım” diyen Harris, başkan olduğu takdirde Rusya karşısında Ukrayna’nın yanında duracağını ve NATO ittifakına güçlü şekilde destek vereceğini belirtti.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ TRUMP’I DESTEKLEYECEK

BAĞIMSIZ ABD başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. Arizona’da düzenlediği basın toplantısında kampanyasını askıya aldığını ve ABD başkan adayı Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı. 70 yaşındaki Kennedy, X sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştığı konuşmasında, “Herkesin bilmesini isterim ki kampanyamı sonlandırmıyorum, sadece askıya alıyorum. İsmim çoğu eyalette oy pusulasında yer almaya devam edecek” dedi. On salıncak eyalette yarıştan çekildiğini açıklayan Kennedy bu eyaletlerde seçimi demokratlara hediye etmek istemediği için bu kararı aldığını vurguladı. Ayrıca Trump ile de birçok noktada ortak görüşleri olduğunu belirtti. Kennedy’nin çarpıcı açıklamalarının ardından Trump’ın ilk sözleri, “Kennedy’den çok güzel bir destek aldık. O harika biri, herkes tarafından saygı görüyor” oldu.

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FİLİSTİN PROTESTOLARI KURULTAYA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Demokrat Parti tabanının en rahatsız olduğu konulardan biri olan İsrail’in Gazze’deki katliamına verilen destek, kurultaya da gölge düşürdü. Günlerdir sahnede birkaç dakika bile olsa konuşmak için talepte bulunan Filistin yanlısı “kararsızlar” grubuna konuşma yapmaları için izin verilmezken, hafta içinde İsrailli bir rehine ailesine konuşma yaptırılması “taraf tutma” suçlamalarına sebep olmuştu. Kurultayın yapıldığı Chicago’daki United Center spor salonunun dışında pazar gününden bu yana protesto yapan göstericiler, “Hemen Şimdi Ateşkes” ve “Size Yazıklar Olsun” sloganları attı. 7 Ekim’den bu yana yapılan gösterilerde olduğu gibi Yahudi protestocular da gösterilere katıldı.