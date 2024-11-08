Demokratlar suçluları buldu... Clooney, Biden, Pelosi

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JOE BIDEN: Demokrat Partililerin hezimetin sorumlusu olarak işaret ettikleri ilk isim 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden. Biden, tekrar aday olacağını duyurduğunda “parti geleneği gereği” neredeyse engelle karşılaşmadan ön seçimleri kazanmıştı. Ancak zaten yaşı ve bilişsel durumuyla ilgili eleştirilere maruz kalan Başkan, Trump ile TV münazarasında öyle kötü bir performans sergiledi ki, nihayetinde temmuzda adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Seçmenler şimdi ‘adaylık inadı ve geç çekilmesi yüzünden partinin düzgün bir kampanya yürütemediği’ gerekçesiyle Biden’ı eleştiriyor.

NANCY PELOSI: ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibi ise yenilgiden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi sorumlu tutuyor. Pelosi’nin, hem Biden’ın adaylıktan çekilmesinde hem de Kamala Harris’in adaylığında etkili olduğu düşünülüyor. Trump’la münazaranın ardından çekilmeyi planlamadığını dile getiren Biden’ın, sonunda “Pelosi’nin baskılarına boyun eğmek zorunda kaldığı” belirtiliyor. Yakın çevresi, Biden’ın çekilmeseydi Trump’a karşı zafer kazanabileceğini düşünüyor.

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GEORGE CLOONEY: Bazı Demokratlar da yenilgiden temmuz ayında New York Times gazetesine yazdığı mektupla Joe Biden’ı yarıştan çekilmeye çağıran Amerikalı aktör George Clooney’i suçluyor. 63 yaşındaki aktör, yazısında 81 yaşındaki Biden’a “zamana kadar yarışı kazanamazsınız” ifadeleriyle yüklenmiş; Biden çok kısa süre sonra adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Sosyal medya kullancıları aktöre “Şimdi planın ne Clooney?”, “Hepsi George Clooney’nin suçu!” gibi yorumlarla yükleniyor.

ELİTİST siyasetçiler: Eski Demokrat Partili, bağımsız Senatör Bernie Sanders ise seçimlerin kaybedilmesinden “felaket yürütülen kampanya stratejisini” sorumlu tuttu. Sanders, Demokratların işçi sınıfı Amerikalılardan koptuğunu vurgulayarak “İşçi sınıfını terk eden Demokratların, işçi sınıfının da kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı. Demokrat liderlik statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli, değişim istiyor ve bunda da haklılar” değerlendirmesinde bulundu.