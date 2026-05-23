Demokratlar kaybın hesabını çıkardı... Otopsi raporuna Gazze girmedi

Trump’ın selefi Joe Biden döneminde Washington’un İsrail’e verdiği destek nedeniyle parti içinde yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Gazze meselesine yer verilmemesi Demokrat isimlerin tepkisini çekti. Kongre üyesi Ro Khanna, “Kaybetmemizin başlıca nedenlerinden biri İsrail ve (Başbakan Binyamin) Netanyahu Gazze’de soykırım yaparken onlara verdiğimiz sınırsız destekti” ifadelerini kullandı.

TABAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan raporda “İsrail”, “Filistin”, “Arap Amerikalı” ve “Müslüman” kelimelerinin de yer almadığı belirtildi. 2024 seçimleri öncesinde İsrail’in Gazze’deki soykırım savaşı Demokrat Parti içinde en tartışmalı başlıklardan biri haline gelmişti. Joe Biden yönetimi İsrail’e 18 milyar dolarlık destek sağlamış, Gazze’de on binlerce kişinin ölümüne ve kıtlığa yol açan saldırılar sürerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki ateşkes çağrılarını veto etmişti. Biden-Harris yönetiminin İsrail politikası Demokrat tabanın bazı kesimlerini Harris’ten uzaklaştırmıştı. Biden’ın çekilmesinin ardından Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Harris, seçim yarışını yaklaşık 5 milyon oy farkla kaybetmişti.