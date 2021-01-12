Demokratlar azil için düğmeye bastı

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, Trump’ın görevden alınmasına imkan sağlayan Anayasa’nın 25’inci maddesini devreye sokması için 24 saat süre verdiklerini açıklamış, Pence’in harekete geçmemesi durumunda Kongre’de azil sürecini başlatacaklarını söylemişti.

Demokratlar dün, Pence’e, Anayasanın 25’inci maddesini işletmesi yönünde çağrı yapan bir tasarıyı da Meclis gündemine aldı, ancak Cumhuriyetçiler tarafından bunun oylanması engellendi. Söz konusu karar tasarısının bugün tekrar Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi eğer Trump’ın azli yönünde karar alırsa, Donald Trump “görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan” olarak tarihe geçecek.

Temsilciler Meclisi’nde azil adımının kısa süre gerçekleşmesi beklenirken, bu kararın, mahkeme görevi görecek olan Senato’da incelenmesi ve tasdik edilmesi gerekiyor.

Başkan görevden ayrıldıktan sonra da devam edebilecek olan azil süreci, Trump aleyhine sonuçlanırsa, bu bir daha kamu görevi yapamayacağı anlamına geliyor.