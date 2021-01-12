MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDemokratlar azil için düğmeye bastı
GeriDünya Demokratlar azil için düğmeye bastı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Demokratlar azil için düğmeye bastı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Demokratlar azil için düğmeye bastı
Abone Olgoogle-news

Kongre baskınının ardından Trump’ın azlini isteyen tasarı, Temsilciler Meclisi’ne resmen sunuldu. Tasarıda Trump, “ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik”le suçlandı. Yarın Temsilciler Meclisi’nde oylanarak kabul edilmesi beklenen azil maddesinin Senato’nun gündemine ne zaman geleceği ise belirsiz.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, Trump’ın görevden alınmasına imkan sağlayan Anayasa’nın 25’inci maddesini devreye sokması için 24 saat süre verdiklerini açıklamış, Pence’in harekete geçmemesi durumunda Kongre’de azil sürecini başlatacaklarını söylemişti.

Demokratlar dün, Pence’e, Anayasanın 25’inci maddesini işletmesi yönünde çağrı yapan bir tasarıyı da Meclis gündemine aldı, ancak Cumhuriyetçiler tarafından bunun oylanması engellendi. Söz konusu karar tasarısının bugün tekrar Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi eğer Trump’ın azli yönünde karar alırsa, Donald Trump “görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan” olarak tarihe geçecek.

Temsilciler Meclisi’nde azil adımının kısa süre gerçekleşmesi beklenirken, bu kararın, mahkeme görevi görecek olan Senato’da incelenmesi ve tasdik edilmesi gerekiyor.

Başkan görevden ayrıldıktan sonra da devam edebilecek olan azil süreci, Trump aleyhine sonuçlanırsa, bu bir daha kamu görevi yapamayacağı anlamına geliyor.

False
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle