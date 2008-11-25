Demokratik Kongo'da gazeteci öldürüldü

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin isyancılarla hükümet arasında çatışmaların devam ettiği doğusunda, BM radyosu için çalışan bir gazeteci öldürüldü.
BM sözcüsü Madnodje Munubai, Okapi radyosu için çalışan Didace Namujimbo'nun Güney Kivu eyaletinin merkezi Bukavu'da, evine giderken öldürüldüğünü belirtti.
Namujimbo'nun arkadan, boynundan vurulduğu kaydedilirken, bunun, aynı radyo için çalışan, geçen yıl Bukavu'da cinayete kurban giden bir başka gazetecinin öldürülme şekliyle aynı olduğuna dikkat çekildi.