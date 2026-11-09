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Demokrat Parti’de liderlik kavgası

Güncelleme Tarihi:

#Demokrat Parti#Hakeem Jeffries#İsrail
Demokrat Parti’de liderlik kavgası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

ABD’de Demokrat Parti’de İsrail’e verilen askeri desteğe yönelik itirazlar, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adı öne çıkan Hakeem Jeffries’i parti içi muhalefetin hedefi haline getirdi. Demokratların ara seçimlerde elde ettiği büyük zaferin ardından meclis başkanlığını üstlenmesi beklenen Jeffries’e karşı yürütülen imza kampanyası 1 milyonu aşarken, çok sayıda Demokrat vekilin ofisine de yeniden adaylığına karşı çıkan yüzlerce telefon ve e-posta gönderildi.

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Change.org üzerinden yürütülen kampanyada, 120’nci Kongre’nin bütün üyelerine Jeffries’in yeniden başkan seçilmesine karşı oy verme çağrısı yapılıyor. Kampanya, parti içinde alternatif isimlerin yarışabileceği bir liderlik seçimi talep ediyor. Bazı Demokrat vekiller, yalnızca iki gün içinde 500’ü aşkın telefon aldıklarını belirtiyor. Özellikle parti içindeki ilerici kanat, Jeffries’in İsrail’e verdiği desteği ve İsrail lobisinin ABD’deki en büyük kuruluşu olan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı siyasi bağışları eleştiriyor.

ASKERİ DESTEK ANLAŞMAZLIĞI

Jeffries’e yaklaşımın sertleşmesinde ise ABD’nin İsrail’e askeri yardımlarının sürdürülmesine verdiği destek var. Jeffries, İsrail’e yardımların kesilmesini öngören ve Cumhuriyetçi Thomas Massie tarafından sunulan değişikliğe karşı oy kullanmıştı. Demokrat vekillerin yaklaşık yüzde 48’i ise değişiklik lehinde oy vermişti. İlerici isimler, Jeffries’in tutumunun parti tabanındaki değişimi yansıtmadığını savunuyor.

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Jeffries’i bekleyen sorunlar İsrail’le sınırlı değil. Sosyalist kanat daha kapsamlı sosyal politikalar talep ederken, ılımlı Demokratlar ekonomik gündeme öncelik verilmesini istiyor. Demokratların liderlik seçimi 18-19 Kasım’da yapılacak. 

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#Demokrat Parti#Hakeem Jeffries#İsrail

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