İsrail günlerdir Gazze'yi vuruyor. Sivillerin hedef alındığı saldırılara dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor.

Ancak görünen o ki gazı Demokrat Parti'liler ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e yeterince tepki göstermediği görüşünde.

CNN International'da yer alan analiz yazısına göre, iktidardaki Demokrat Parti'de 'İsrail' çatlağı yaşanıyor.

'DAHA FAZLA BASKI' İSTİYORLAR

Zachary B.Wolf tarafından kaleme alınan yazıya göre, bazı partililer Biden'ın İsrail'e daha fazla baskı uygulamasını talep ediyor.

Aynı yazıya göre, dün çatışmanın her iki tarafındaki liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, bölgedeki insan haklarını görmezden gelmekle de suçlanıyor.

Dün Gazze'de aralarında Associated Press'in de yer aldığı medya kuruluşlarına ev sahipliği yapan binanın bombalanması üzerine Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmişti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Twitter'dan paylaştığı mesajında 'İsrailliler ile gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliği için iletişime geçtik. Bağımsız medyanın güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluktur' ifadelerine yer vermişti.

BIDEN'A 'İSRAİL'E AÇIK ÇAĞRIDA BULUN' BASKISI

Ancak Wolf'a göre bazı Demokrat Parti üyeleri için bu yeterli bir tepki değil. Wolf, Demokrat Parti içinde yer alan bu kanadın Biden'dan İsrail'e açık çağrıda bulunmasını istediğinin altını çiziyor.

'ABD BASKISI NEDENİYLE İSRAİL ATEŞKESİ GÖZDEN GEÇİRİYOR'

Öte yandan Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Washington yönetiminin İsrail'e, Gazze'ye düzenlenen saldırılardaki sivil kayıplar nedeniyle endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırması çağrısı yaptığı ifade edildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların ele alınacağı bugünkü güvenlik kabinesi toplantısı öncesi Walla News'e konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili ise uluslararası baskılar ve ABD'den gelen çağrılar nedeniyle Tel Aviv yönetiminin ateşkese varılmasına yönelik sürece başlayacağını söyledi.

Söz konusu yetkili ateşkese varılması için Mısır'ın İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında ara buluculuk rolünü üstleneceğini dile getirdi.

Biden, biri dün olmak üzere 10 Mayıs'tan bu yana iki kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini söylemişti.

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