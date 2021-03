Seçimi kaybettiğine bu kadar üzülmedi! Trump Twitter'a girmenin yolunu buldu

ABD’nin 45’inci Başkanı olan Donald Trump, 25 Ocak'tan bu yana siyasi eylem komitesi ve eski başkanlık ofisi aracılığıyla kayıtlı binlerce kişiye düzenli e-postalar gönderiyor. Bu e-postalar hem şekil hem de içerik itibarıyla kendisinin o meşhur tweet'lerinden pek farklı değil.

Büyük bir çoğunluğu 280 karakter sınırına uygun olacak şekilde yazılan e-postaların alıntıları ve ekran görüntüleri, daha sonra gazeteciler, medya kuruluşları ve siyasi danışmanlar tarafından Twitter'da paylaşılarak binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşıyor. Üstelik bu şekilde hiçbir yasak ihlal edilmediğinden mesajlar kolayca ve hızla yayılabiliyor.

E-postaların yayılmasını sağlayanlar arasında 6,7 milyon takipçili oğlu Donald Trump Jr., 1,2 milyon takipçili fanları Diamond and Silk (sunucu ve yorumcu Lynnette Hardaway ile Rochelle Richardson), 400 bin takipçili aşırı sağcı gazete The Epoch Times ve 542 bin takipçili muhafazakar Right Side Broadcasting Network önce çıkıyor.

Ancak bu mesajları yayanlar sadece hayranları ya da yandaşları ile sınırlı değil. New York Times Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman 1,7 milyon takipçisiyle Trump'ın mailini paylaşırken, PBS Beyaz Saray muhabiri Yamiche Alcindor da 1,2 milyon takipçisine "Eski Başkan Trump, antetli kağıda yazılmış tweet'lere benzeyen açıklamalar yayınlıyor" notuyla birlikte, gelen e-postalardan birinin ekran görüntüsünü sunabiliyor.

Former President Trump is releasing statements that read like tweets on letterhead. pic.twitter.com/bGJaaRvPzf — Yamiche Alcindor (@Yamiche) March 10, 2021

ESKİ FUTBOLCUYU TT YAPTI

Insider'a göre, bu garip durumun son örneği geçtiğimiz çarşamba günü yaşandı. Trump'ın eski bir Amerikan futbolu yıldızı olan Herschel Walker'ı, Senato seçimlerinde aday olmaya çağırdığı bir mesaj o kadar çok destek aldı ki Herschel Walker ismi trend konular arasına girdi. Trump'ın tweet'lerini birebir hatırlatan mesaj şu şekildeydi:

"Efsanevi Herschel Walker, Georgia'a ABD Senatosu için yarışsa muhteşem olmaz mıydı? Tıpkı NFL'de Georgia Bulldogs'da oynadığı dönemdeki gibi durdurulamaz olurdu. Ayrıca da HARİKA bir insan. Koş Herschel, koş!"

UNUTULMAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Bir gün önce de Biden yönetiminin Covid-19'la mücadele için bütçeden 1,9 trilyon dolar ayrılacağını duyurmasına da sessiz kalamayan Trump, "Umarım herkes (çoğunlukla Çin Virüsü diye bilinen) COVID-19 Aşısı'nı olurken, ben Başkan olmasaydım bu güzel 'aşı'yı en iyi ihtimalle 5 yıl daha alamayacağını, hatta muhtemelen hiç alamayacağını hatırlar. Umarım herkes hatırlar!" e-postasıyla güzel haberden kendine pay çıkarmasını bildi.

Analistler bu mesajların Trump'ın kendini sonsuza kadar ulusal diyaloğun bir parçası haline getirme başarısının bir kanıtı olduğunu söylüyor. Örneğin Insider'a konuşan Cumhuriyetçi siyasi danışman Scott Reed, "Trump'ın gündemde kalmaya ihtiyacı var gibi görünüyor ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki gücünü korumaya çalışıyor" dedi ve ekledi: "Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Trump'ın her istediğine boyun eğiyor, bu da işleri onun için daha da kolaylaştırıyor."

This statement is one of the reasons I miss President Trump. After four years, he refused to turn into a politician and always told us exactly what he was thinking. It’s still refreshing to me. 🇺🇸 pic.twitter.com/Q2RzRtcbpf — Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) March 11, 2021

TWITTER TRUMP’I NEDEN YASAKLADI?

Peki Trump bu noktaya nasıl geldi?

Ülkede 6 Ocak'ta meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını sonrası, Trump'ı yasaklayan ilk platform Twitter oldu. Trump'ın @realDonaldTrump kullanıcı adlı kişisel hesabının 12 saat dondurulmasının ardından gelen yasakla ilgili blog yazısında Twitter, kararın "daha fazla şiddeti körüklemesi riski nedeniyle" alındığını belirtiyordu.

Kişisel hesabı yasaklanan Trump resmi başkanlık hesabı olan @POTUS'u da denedi ama Twitter paylaşımlarını kısa süre içinde kaldırdı. Trump'ın, @TeamTrump hesabı da birkaç paylaşımdan sonra kapatıldı.

Bundan sonraki birkaç gün boyunca Trump için mutlak bir sessizlik hakimdi.

Diğer yanda Kongre baskının kışkırtıcısı olma suçlamasıyla bir azil duruşmasıyla karşı karşıya olan Trump, 20 Ocak'ta apar topar Beyaz Saray'dan ayrıldığında, yandaşlarına seslenebileceği kanal olarak e-postanın çok etkili olduğunu fark etti.

İlk e-posta 25 Ocak'ta geldi: "Başkan Trump her zaman ve sonsuza kadar Amerikan Halkının savunucusu olacak."

Trump şubat ayında ikinci azil girişimini de sağ salim atlattıktan sonra e-postaları sıklaşmaya ve günden güne daha fazla tweet'lerine benzemeye başladı. Gündeme dair yorumlarını eksik etmeyen Trump e-postaları aracılığıyla Mitch McConnell, Lisa Murkowski, Liz Cheney gibi parti içindeki rakiplerini yerden yere vururken, kendisini destekleyen Cumhuriyetçileri övmeyi de ihmal etmiyor.

TWITTER'I KAYBETMEK SEÇİMİ KAYBETMEKTEN DAHA ÜZÜCÜ

Trump'ın klinik psikolog olan yeğeni Mary Trump'a göre ise Twitter yasağı amcasını seçimi kaybetmekten bile daha çok üzdü.

Daha önce kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Çok fazla ve asla yetmez: Ailem dünyanın en tehlikeli adamını nasıl yarattı) isimli kitabındaki Trump ailesi ifşalarıyla dünyayı şoke eden Mary Trump, Insider'a yaptığı açıklamalarla bir kez daha şaşırttı.

Eski Başkan'ın "siyaseti umursamadığını" söyleyen Mary Trump, Twitter yasağının ve ABD'deki golf turnuvalarının organizatörü olan PGA'in 2022 şampiyonasını Donald Trump'ın New Jersey'de bulunan golf kulübünden çekme kararının amcasını seçimleri kaybetmekten bile daha fazla üzdüğünü söyledi.

Mary Trump, "Bence Twitter'dan yasaklanmak ve PGA'nın turnuvayı gerçi çekmesi Donald Trump'ın son 4 yılda başına gelen en kötü şeyler" derken, "Twitter olmadan nasıl başa çıkıyor? Bence o bile insanların kendisine aynı ilgiyi göstermediğinin farkında olmalı" yorumunu yaptı.

Mary Trump, "Cumhuriyetçi Parti'yle ilgili işlerin de yardımı oluyordur. Onu da kaybettiğini düşünsenize. Eğer seçimi kaybeden diğer herkes kadar gündemden düşmüş olsaydı, o zaman zihinsel durumu çok farklı olurdu" diye konuştu.

Daha önce de New York Times muhabiri Haberman benzer bir yorumu Twitter'daki takipçileriyle paylaşmıştı. Haberman, Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı yorumunda, Trump'ın azil duruşmasına öfkelenmekle birlikte, PGA'in turnuva kararının sonucu ise "kırgın" olduğunu ve bu duruma çok daha büyük bir tepki verdiğini yazmıştı.

KOVULAN DANIŞMAN GERİ DÖNDÜ

Trump'ın üzüntüsünü bir nebze de olsa dindirdiği düşünülen e-posta yoluyla tweet atma operasyonun ardında çok ilginç bir isim bulunuyor: Dijital projelerden sorumlu danışman Brad Parscale. Parscale geçen yıl Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından Başkan'ın ikinci seçim kampanyasından kovulmuştu. Ancak Trump'ın dijital altyapısının temellerini oluşturan kişi olan Parscale, zor zamanlarda yeniden ekibe katıldı.

Ekip demişken, yakın çalıştığı birçok kişi artık Trump'la beraber değil. Ancak Başkan'ın en şoke edici eylemlerini bile destekleyip cesaretlendiren iki isim, Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino ile Danışman Corey Lewandowski, hâlâ Trump'ın yanındalar.

Bu danışmanların perde arkasında yaptıkları açıklamalara göre, Twitter yasağı Trump için iyi oldu zira bu sayede eski Başkan Kongre baskını nedeniyle dağılan kamuoyu önündeki imajını toparlama şansı buldu. Aynı zamanda Trump hedeflerini de daha doğru seçebilir hale geldi.

ÇÖZÜMÜ BULDULAR AMA BİR TWITTER DEĞİL

Ancak her ne kadar yasağın etrafından dolanmasını sağlasa da bu strateji Trump için pek de mükemmel sayılmaz. Zira Twitter'ın getirdiği rahatlık ve hız toplu e-posta gönderimlerinde yok.

Daha önce en az bir kez hack'lenen hesabındaki tweet'leri kişisel denetimsiz iPhone'undan atan Trump, olan bitene anlık tepkiler ve yanıtlar yazabiliyordu. Şimdi ise e-postalar gönderiliyor, alıcılara ulaşıyor, bazen gereksiz posta kutularına düşüyor ve bu esnada gündem çoktan değişmiş, eski Başkan'ın öfkelendiği konu geçmiş oluyor.

Not: Bu haber Insider'ın 12 Mart 2020 tarihli "Trump is sneaking back into Twitter -- using email" ve 13 Mart 2020 tarihli "Trump's Twitter ban hurt him more than losing the election to Biden, his niece Mary says" haberlerinden derlenmiştir.

